Liderii opoziției au criticat cererea premierului, unii afirmând că o eventuală grațiere ar trebui să fie condiționată de retragerea lui Netanyahu din viața politică și de recunoașterea vinovăției. Alți politicieni consideră că Netanyahu ar trebui, mai întâi, să convoace alegeri anticipate – programate oficial pentru octombrie 2026 – înainte de a solicita clemența prezidențială.

Fostul premier Naftali Bennett a declarat că ar susține încheierea procesului doar dacă Netanyahu ar accepta să renunțe la politică, „pentru a scoate Israelul din acest haos”.

„Astfel, putem lăsa totul în urmă, ne putem uni și reconstrui țara împreună”, a spus Bennett, care a condus coaliția ce l-a înlăturat pe Netanyahu de la putere în 2021. Actualul premier a revenit la conducerea guvernului după victoria electorală din anul următor.

Potrivit sondajelor, Bennett este considerat principalul favorit la conducerea viitorului executiv, dacă Netanyahu s-ar retrage.

Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, a fost inculpat în 2019 pentru luare de mită, fraudă și abuz de încredere, în urma unei anchete îndelungate. Procesul său a început în 2020.

Premierul a respins constant acuzațiile și, potrivit avocaților săi, consideră că verdictul final îi va aduce achitarea completă. În cererea de grațiere nu a recunoscut nicio vină.

În Israel, grațierile sunt acordate, de regulă, doar după finalizarea proceselor și pronunțarea unei condamnări. Nu există precedent pentru o grațiere în timpul derulării procedurilor judiciare, subliniază Reuters.