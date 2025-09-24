„I-am cedat prerogativele vicepreședintelui CJ Suceava ca să facă numirea, pentru că soția mea trebuie să nască la București. Nu, nu, nu m-am gândit la treaba asta. Trebuia făcută astăzi numirea, că expira mandatul vechiului manager. Și ne aflăm la al cincilea refuz de a prelua spitalul, pe lângă mulți alți doctori care au refuzat să preia funcție de director medical, inclusiv cinci persoane au refuzat să preia funcție de manager spitalului, inclusiv postul managerului doctorul Ionuț Julchiș. M-am rugat de el să rămână măcar până pe 24 septembrie. Toți medicii consideră că sunt prea puțini bani. Câștigă mult mai mult bani în privat sau ca doctor. Și toată lumea se ferește de funcția de manager spital”, a spus Șoldan jurnaliștilor.



Larisa Blanari este soția omului de afaceri Vasile Blanari. În aprilie 2025 a demisionat din PSD și din funcția de președinte al organizației județene de femei a partidului. Presa locală a relatat faptul că ea a mai fost în calcul și pentru a prelua funcția de șef la Antifraudă Suceava, după ce structura regională urma să dispară, numai că acest lucru nu s-a mai întâmplat.

Decizia de numire a nașei președintelui CJ Suceava a fost semnată de un vicepreședintele Nicolae Robu, după ce a încetat mandatul doctorului Ionuț Jurchiș, care a ales să revină la activitatea medicală.



Șoldan a declarat presei că principalul motiv pentru care niciun medic nu își dorește să preia funcția de manager la Spitalul Județean Suceava ar fi salariul prea mic.



„Am vorbit și cu domnul Rogobete pe povestea asta, în acest moment. Managerii sunt mai prost plătiți decât directorii medicali sau dacă își fac profesia de doctor în spital. Cu aproximație, să nu greșesc, cu totul, cu bonusuri, cu tot ce au ei, 14.000 de lei, să ceva zicem, să nu greșesc. Dar iertare că nu m-am uitat. Da, în condițiile în care un medic urgentist câștigă 19.000-20.000 de lei, iar un medic specialist în spital pleacă mult peste 30.000 de lei, cu tot cu gărzile care le fac”, susține președintele CJ Suceava.

