Bolojan și-a mai pus un om în funcții cheie. Fosta viceprimăriță din Oradea, numită secretar la Camera Deputaților

Ilie Bolojan, alături de protejata sa, Arina Moș. Foto/FB
Ilie Bolojan, alături de protejata sa, Arina Moș. Foto/FB

Ilie Bolojan taie de peste tot, dar are grijă să-și pună toți apropiații în poziții cheie. Practic, Bolojan și-a luat România pe persoană fizică și face numiri cum vrea el. Așa este și cazu Arinei Moș, fost viceprimar de Oradea, care mai nou este secretarul Camerei Deputaților.

Arina Moș, 45 de ani, membră PNL și fostă viceprimăriță la Oradea, a fost numită secretar al Camerei Deputaților în noua sesiune parlamentară. Moș a mai ocupat funcția de senator pentru jumătate de mandat și se află la primul său mandat de deputat.

Criticii subliniază că Arina Moș și-a angajat întreaga familie în cadrul Primăriei Oradea. Soțul său, Radu Moș, a ajuns prin concurs la evidența populației, iar fiul lor este, de asemenea, angajat al instituției.

Ascensiunea Arinei Moș în funcții politice și patrimoniale a stârnit controverse, fiind percepută ca un exemplu de sinecurism și nepotism în administrația locală.