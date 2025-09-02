Arina Moș, 45 de ani, membră PNL și fostă viceprimăriță la Oradea, a fost numită secretar al Camerei Deputaților în noua sesiune parlamentară. Moș a mai ocupat funcția de senator pentru jumătate de mandat și se află la primul său mandat de deputat.

Criticii subliniază că Arina Moș și-a angajat întreaga familie în cadrul Primăriei Oradea. Soțul său, Radu Moș, a ajuns prin concurs la evidența populației, iar fiul lor este, de asemenea, angajat al instituției.

Ascensiunea Arinei Moș în funcții politice și patrimoniale a stârnit controverse, fiind percepută ca un exemplu de sinecurism și nepotism în administrația locală.