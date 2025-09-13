Fosta președintă a Curții Supreme din Nepal a fost numită prim-ministru interimar. Alegerile s-au făcut pe o aplicație de jocuri video, unde au votat numai protestatarii de până la 28 de ani.

Sunt imaginile halucinante din timpul protestelor extrem de violente care l-au forțat pe fostul premier al Nepalului să-și dea demisia.

Dezastru în Nepal: 19 morți și peste 100 de răniți la protestele împotriva interzicerii rețelelor sociale

Funcția lui a fost preluată de Sushila Karki, fosta președintă a Curții Supreme din Nepal. A fost numită premier interimar după un vot organizat pe platforma de jocuri video Discord, unde au votat doar protestatarii care fac parte din generația Z, adică tinerii de până în 28 de ani.

Votul neconvențional vine în contextul în care demonstraţiile stradale au avut loc tocmai împotriva unei legi care interzicea utilizarea rețelelor de socializare, lege impusă de fostul Executiv din Nepal. Zeci de mii de protestatari au atacat clădirile guvernamentale și au incendiat parlamentul.

