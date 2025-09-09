Alertă în Nepal

Conform MAE, protestele violente recente au provocat restricții de circulație în mai multe zone și perturbări ale comunicațiilor online. De asemenea, cursele aeriene interne și internaționale sunt suspendate, fără o perspectivă clară privind reluarea zborurilor.

Autoritățile române recomandă turiștilor să respecte restricțiile locale, să evite zonele cu aglomerație sau manifestații și să se informeze din surse sigure. Cetățenii români aflați deja în Nepal sunt sfătuiți să își anunțe prezența la Ambasada României la New Delhi, care este acreditată și pentru Nepal. Contactele misiunii diplomatice sunt: +91 11 24111015 (apeluri redirecționate către Call Center-ul pentru cetățeni români în străinătate) și +91 81 30303444 (telefon de urgență).

Alertarea survine pe fondul demisiei prim-ministrului K.P. Sharma Oli și a protestelor anticorupție care au continuat, sfidând starea de urgență declarată de autorități. În confruntările recente, 19 persoane și-au pierdut viața în urma violențelor declanșate, între altele, de interzicerea rețelelor sociale.

MAE subliniază importanța vigilenței și a respectării indicațiilor autorităților locale pentru siguranța cetățenilor români.

