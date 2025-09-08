Protestele, cunoscute deja sub numele de „revolta generației Z”, s-au soldat cu cel puțin 19 morți și peste 100 de răniți, conform datelor transmise de agențiile internaționale Reuters și AFP.

Sânge pe străzile din Nepal

Manifestanții au încercat să pătrundă în complexul Parlamentului, rupând barierele de securitate. În haosul creat, au incendiat o ambulanță și au aruncat cu pietre și obiecte contondente asupra forțelor de ordine. Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și gloanțe de cauciuc, însă martori acuză că au fost trase și focuri de armă „fără discernământ”. Printre răniți se numără și 28 de polițiști.

Violențele nu s-au limitat la Kathmandu. Ciocniri similare au avut loc în orașele Itahari, Biratnagar, Bharatpur și Pokhara. Două persoane și-au pierdut viața în estul țării, în timpul escaladării protestelor.

Several students in school uniforms were murdered today during a peaceful protest. This blood is on KP Sharma Oli. He must resign immediately.



We call on international media and the @UN to investigate and hold him accountable. Nepal deserves justice. #Nepalprotest pic.twitter.com/1PFx5PQKJv — Aashu (@aashuclash) September 8, 2025

De ce au explodat tensiunile

Decizia autorităților de a interzice accesul la 26 de rețele sociale a declanșat furia populației tinere, care folosește internetul în proporție de aproape 90%. Guvernul susține că platformele nu s-au înregistrat oficial la Ministerul Comunicațiilor, așa cum cere o hotărâre a Curții Supreme din 2023, și că acestea erau folosite pentru răspândirea dezinformării, fraudelor online și discursurilor de ură.

În replică, protestatarii au acuzat puterea de cenzură și de încercarea de a le limita libertatea de exprimare. Mulți dintre cei prezenți la marșuri purtau uniforme școlare și pancarte cu mesaje precum: „Opriți corupția, nu rețelele sociale” sau „Lăsați în libertate internetul”.

Reacția autorităților

Premierul K.P. Sharma Oli a convocat o ședință de urgență a cabinetului și a instituit stare de urgență temporară în zona Singha Durbar, unde se află sediul guvernului. Trupele armate au fost desfășurate pentru a sprijini poliția în apărarea instituțiilor-cheie.

Guvernul a transmis într-un comunicat că măsura nu are ca scop îngrădirea drepturilor cetățenilor, ci protejarea acestora și limitarea abuzurilor online. Oficialii au promis că platformele vor fi deblocate imediat ce își vor desemna reprezentanți locali și vor respecta cerințele legale.

Deși declanșate de blocarea rețelelor sociale, protestele reflectă frustrarea tinerilor față de corupția endemică și lipsa oportunităților. Zeci de mii de nepalezi aleg anual să emigreze pentru a studia sau munci în străinătate.

„Nu este doar despre internet. Este despre viitorul nostru furat”, a spus un protestatar citat de presa locală.

#Nepalprotest #NepalProtests



14 Killed & Around 87 Injured as Nepal’s Gen Z Hit The Streets To Protest Social Media Ban & Corruption 😱



Full Dictatorship By #Nepal

Government 🤐#SocialMediaBan and Corruption Can\"t Be Justified ❌pic.twitter.com/jBNX70C2QJ pic.twitter.com/kAoKf2l4D3 — Khan (@Khanmohammed12) September 8, 2025



