Mulțimea a ieșit în marș pe străzile Franței cu drapelele în mână și a scandat demisia președintelui Emanuel Macron. Mitingul a fost organizat de fostul politician din Adunarea Națională, Florian Philippot, și de partidul său care se opune livrărilor de arme către Ucraina și avertizează împotriva unei noi escaladări a războiului cu Rusia.

Pe fondul deficitului bugetar uriaș din Franța, popularitatea președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel de când a preluat funcția din 2017. Oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de politicile fiscale ale guvernului său.

Și premierul Francois Bayrou se confruntă cu o încredere foarte scăzută din partea populației. Ca să scape de deficitul fiscal de 5,8% din PIB, aproape dublu față de limita UE de 3%, planul său a vizat concedieri la stat și tăieri de pensii și salarii.

Opoziția acuză guvernul că prin aceste măsuri fiscale doar sunt prioritizate cheltuielile militare.

Activiștii de stânga și sindicatele plănuiesc greve și proteste separate săptămâna viitoare, sub sloganul „Să blocăm totul”. Aceștia cer și ieșirea Franței din Uniunea Europeană.