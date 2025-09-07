Proteste de amploare, francezii sărăciți de Macron îi cer demisia. Oamenii amenință că vor paraliza autostrăzile și gările

Sunt proteste de amploare care paralizează Parisul. Francezii cer demisia lui Emmanuel Macron și a guvernului, care îngenunchează populația pentru a combate deficitul bugetar. Aceștia fac apel la parlamentari ca pe 23 septembrie să semneze moțiunea pentru suspendarea președintelui. Pe 10 septembrie se anunță blocaje pe drumurile din zona Parisului, în gări și pe principalele autostrăzi. Mai mult, unii dintre protestatari au cerut și ca Franța să iasă din UE și să oprească finanțarea ajutoarelor militare pentru Ucraina. 

Mulțimea a ieșit în marș pe străzile Franței cu drapelele în mână și a scandat demisia președintelui Emanuel Macron. Mitingul a fost organizat de fostul politician din Adunarea Națională, Florian Philippot, și de partidul său care se opune livrărilor de arme către Ucraina și avertizează împotriva unei noi escaladări a războiului cu Rusia.

Pe fondul deficitului bugetar uriaș din Franța, popularitatea președintelui Macron a ajuns la cel mai scăzut nivel de când a preluat funcția din 2017. Oamenii sunt din ce în ce mai nemulțumiți de politicile fiscale ale guvernului său.

Și premierul Francois Bayrou se confruntă cu o încredere foarte scăzută din partea populației. Ca să scape de deficitul fiscal de 5,8% din PIB, aproape dublu față de limita UE de 3%, planul său a vizat concedieri la stat și tăieri de pensii și salarii.

Opoziția acuză guvernul că prin aceste măsuri fiscale doar sunt prioritizate cheltuielile militare.

Activiștii de stânga și sindicatele plănuiesc greve și proteste separate săptămâna viitoare, sub sloganul „Să blocăm totul”. Aceștia cer și ieșirea Franței din Uniunea Europeană. 