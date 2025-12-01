Partea ucraineană a respins ferm ideea retragerii complete din regiunea Donețk, invocând restricții constituționale, opinia publică și realitatea de pe front, propunând ca discuțiile teritoriale să pornească de la linia actuală de contact.

Kievul subliniază că aderarea la NATO este prevăzută în Constituție, orice modificare reprezentând un precedent periculos.​

„Există o disponibilitate de a asculta argumentele noastre din partea americanilor. O altă problemă este că spun constant: bine, poți avea 100% dreptate, dar există o altă față, care cere asta și cealaltă. Ca mediator, trebuie să ne asigurăm că ajungeți la un acord pașnic. Poți să-ți explici poziția cât de logic vrei, dacă cealaltă parte spune "nu" – atunci ce vom face?”, conform RBC-Ucraina care citează sursa.

Un înalt oficial american a declarat pentru publicația The Wall Street Journal că, în cadrul discuțiilor, au fost abordate subiecte precum posibilele termene pentru organizarea unor noi alegeri în Ucraina și ipoteza unui eventual schimb teritorial între Rusia și Ucraina.

Potrivit aceleiași surse, „alte chestiuni importante” rămân încă nerezolvate, printre care natura garanțiilor de securitate pe care Statele Unite și aliații occidentali le-ar putea oferi Ucrainei, dar și dacă Kremlinul va continua să solicite recunoașterea internațională a teritoriilor ocupate.

O sursă a RBC-Ucraina a precizat, la rândul său, că Kievul și Washingtonul nu au ajuns încă la o „înțelegere deplină” asupra textului final al acordului de pace, însă a descris discuțiile purtate în Florida drept „un nou pas înainte”.

Președintele american Donald Trump s-a arătat optimist, declarând că există „șanse bune” pentru un acord, dar a menționat corupția din Ucraina ca obstacol suplimentar. Secretarul de Stat Marco Rubio și șeful delegației ucrainene Rustem Umerov au descris discuțiile ca "productive", deși "mai este mult de lucru", planul inițial de 28 de puncte fiind revizuit la 19-22.​

Volodimir Zelenski, aflat la Paris cu Emmanuel Macron, a confirmat că rămân „aspecte dure” de rezolvat, în timp ce emisarul Steve Witkoff se pregătește pentru o vizită la Moscova. Probleme nerezolvate includ garanțiile de securitate occidentale și recunoașterea teritoriilor ocupate de Rusia.