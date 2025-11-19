Potrivit acestora, acordul-cadru pentru încheierea conflictului presupune cedarea unei părți din teritoriu, renunțarea la anumite arme și reducerea dimensiunii forțelor armate ale Ucrainei. Toate aceste cereri coincid cu revendicările formulate în mod repetat de Moscova ca precondiții pentru pace, ceea ce ridică întrebări despre poziția de negociere a Kievului și despre rolul Statelor Unite în medierea conflictului.

Washingtonul dorește ca Ucraina să accepte principalele puncte ale planului elaborat, au spus surse citate de Reuters. Faptul că discuțiile despre încheierea războiului ruso-ucrainean au fost reluate a fost raportat de mai multe publicații occidentale cu o zi înainte. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe 18 noiembrie că Kievul se pregătește să „intensifice negocierile” pentru a pune capăt războiului, semnalând o deschidere către dialog, chiar dacă condițiile impuse sunt extrem de dificile pentru partea ucraineană.

Planul lui Trump

Publicația Axios, citând surse proprii, a scris că administrația președintelui american Donald Trump lucrează la un nou plan pentru a pune capăt războiului ruso-ucrainean. Potrivit publicației, Statele Unite au purtat deja consultări cu reprezentanții Rusiei. Trimisul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, a declarat reporterilor Axios că de această dată „simțim că poziția Rusiei a fost cu adevărat ascultată”, sugerând că negocierile au intrat într-o etapă diferită față de tentativele anterioare. Ministerul rus de externe a precizat însă că Statele Unite nu au făcut apel la Federația Rusă prin canale oficiale privind vreun acord referitor la Ucraina, ceea ce arată că discuțiile se poartă mai degrabă pe canale informale și în culise.

Conform Axios, planul prevede retragerea Forțelor Armate Ucrainene din 14% din Donbas și transformarea acestuia într-o zonă demilitarizată, unde niciuna dintre părți nu va menține trupe sau arme. În schimb, Kremlinul trebuie să înghețe linia frontului în regiunile Zaporijia și Herson și, potrivit surselor publicației, ar putea chiar să fie de acord să returneze unele teritorii, sub rezerva unor negocieri reușite.

Conform planului lui Trump, Statele Unite și alte țări trebuie să recunoască Crimeea și Donbasul ca teritoriu rusesc. Acest lucru nu este obligatoriu pentru Ucraina. Cu toate acestea, aceasta trebuie să recunoască limba rusă ca limbă oficială și să ridice restricțiile asupra activităților Bisericii Ortodoxe Ruse.

Planul lui Trump include, de asemenea, interzicerea anumitor tipuri de arme pentru Forțele Armate Ucrainene, oprirea furnizării de rachete occidentale cu rază lungă de acțiune și interzicerea desfășurării oricăror trupe străine în Ucraina, relatează FT.

Propunerea lui Trump „echivalează cu capitularea Ucrainei”, scrie corespondentul FT Christopher Miller. Potrivit surselor sale, planul este pur și simplu o listă de cerințe maximaliste ale Kremlinului.

Logica oficialilor americani este că Ucraina trebuie să cedeze Donbasul, deoarece îl va pierde oricum și, prin urmare, „este în interesul ei să încheie o înțelegere acum”, a declarat o sursă pentru Axios.

Oficialii de la Kiev familiarizați cu propunerea lui Trump au numit-o inacceptabilă fără modificări semnificative, relatează FT. Potrivit Axios, oficialii americani au prezentat detaliile planului secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustam Umerov.

Stephen Witkoff urma să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Ankara pentru a discuta propunerea americană, dar președintele ucrainean a anulat discuțiile. Potrivit unei surse ucrainene pentru Axios, Zelenski dorește să discute planul lui Trump cu europenii. Un oficial american a declarat publicației că Zelenski a adus la Ankara planul său, convenit cu țările UE, pe care „Rusia nu-l va susține niciodată”.

