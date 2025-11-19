Un oficial de rang înalt al SUA a declarat că se așteaptă ca acordul pentru încheierea conflictului să fie convenit de toate părțile până la sfârșitul acestei luni, poate chiar în această săptămână.

Mai mult, Trump va trimite o delegație la Kiev, condusă de Daniel Driscoll, secretarul Armatei Statelor Unite. Potrivit presei, oficialii din SUA au pe agendă întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Trump și colaboratorii săi înclină se creadă că președintele ucrainean, aflat sub presiune atât pe câmpul de luptă, cât și acasă, din cauza imensului scandal de corupție, va trebui să accepte ceea ce i se oferă, fără prea multe negocieri, susține presa internațională.