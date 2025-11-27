Într-o întâlnire cu Zelenski și partenerii europeni, Driscoll a susținut planul de pace în 28 de puncte, favorabil Moscovei și care echivalează cu victoria Rusiei în Ucrian, argumentând că o soluționare rapidă previne o lovitură decisivă asupra Ucrainei și extinderea conflictului spre alte țări europene - „din cauza unei amenințări tot mai mari cu rachete, care ar putea da o lovitură decisivă Ucrainei și ar putea extinde conflictul dincolo de granițele sale”, a declarat Driscoll.

Potrivit The New York Times, deși încheierea conflictului nu ar provoca o reducere semnificativă a producției de armament din Rusia, un eventual acord de pace ar putea înlătura una dintre justificările posibile ale Moscovei pentru lansarea de atacuri cu rachete sau drone asupra unei alte țări europene.

Capacitatea militară rusească, în creștere

Oficialii occidentali prezenți la discuții au confirmat rezonanța avertismentului, bazat pe date militare ucrainene: Rusia riscă să devasteze infrastructura energetică a Ucrainei, epuizând rezervele de rachete antiaeriene și vulnerabilizând Kievul.

Capacitatea industrială rusă, sprijinită de Iran și Coreea de Nord, a crescut la circa 2.900 de rachete de croazieră și balistice anual, depășind cele 2.061 lansate în 2024. Experții notează că, spre deosebire de stocurile epuizate din iulie 2024, Rusia își reface rezervele pentru posibile conflicte viitoare.​

Experții contrazic planul SUA

Fabian Hoffmann, specialist în rachete la Universitatea din Oslo, avertizează că rachetele balistice ruse depășesc deja capacitatea de aprovizionare cu interceptoare Patriot și SAMP/T pentru Ucraina. Oprirea războiului ar permite Rusiei să acumuleze stocuri și mai mari, iar o victorie în Ucraina ar amplifica agresivitatea sa viitoare, susține expertul norvegian. Europenii rămân sceptici față de planul care echivalează cu o capitulare ucraineană, subliniind riscurile unei „recompensări” a agresorului.​

Driscoll, apropiat al vicepreședintelui JD Vance, revine la Kiev cu un plan revizuit după consultări, dar Ucraina refuză cedarea teritoriilor. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, insistă pe reduceri ale puterii militare ruse și concesii reciproce pentru o pace durabilă.