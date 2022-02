Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va da o declaraţie de presă ''la sediul NATO, în urma unei reuniuni extraordinare a Comisiei NATO-Ucraina'', a anunţat Alianţa.

Stoltenberg a avut marţi mai devreme o întâlnire cu ministrul de externe polonez, Zbigniew Rau.

O reuniune oportună cu ministrul de externe Zbigniew Rau, al preţiosului nostru aliat al NATO, Polonia, pentru a aborda consecinţele recunoaşterii de către Rusia a (provinciilor) Doneţk şi Lugansk din Ucraina. Aceasta este o încălcare deliberată a dreptului internaţional şi a acordurilor de la Minsk, care creşte dramatic tensiunile în Europa, a scris secretarul general al NATO pe Twitter.

Timely meeting with MFA @RauZbigniew of our valued #NATO Ally #Poland to address the consequences of #Russia’s recognition of #Ukraine’s Donetsk/Luhansk. This is a deliberate breach of international law & the Minsk agreements, which will dramatically fuel tensions in Europe. pic.twitter.com/WMsKCZAYRj