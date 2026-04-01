NASA, misiune istorică cu zbor spre Lună. Astăzi are loc prima călătorie umană selenară din ultimii 50 de ani

La mai bine de jumătate de secol de la sfârșitul programului Apollo, patru astronauți vor pleca miercuri (joi, ora României) într-o misiune selenară de zece zile care marchează un nou capitol în istoria explorării spațiale americane, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Misiunea NASA, denumită Artemis 2, este programată pentru lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, miercuri, la ora locală 18:24 (22:24 GMT; joi, 01:24, ora României). La bordul capsulei Orion se vor afla americanii Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de canadianul Jeremy Hansen.

„Abia așteptăm, n-am mai văzut niciodată așa ceva”, a declarat pentru AFP Melinda Schuerfranz, o pensionară americană care intenționează să urmărească lansarea de pe o plajă din apropiere.

Entuziasmul generat de acest program, estimat la zeci de miliarde de dolari și afectat de ani de întârzieri, contrastează cu interesul scăzut manifestat până acum de mulți americani față de reluarea unei realizări tehnologice atinse deja în timpul Războiului Rece.

Astronauții vor orbita în jurul Lunii fără a aseleniza

Pe durata celor zece zile, astronauții vor orbita în jurul Lunii fără a aseleniza, similar misiunii Apollo 8 din 1968. Dacă totul decurge conform planului, echipajul Artemis 2 va stabili un record, călătorind mai departe de Pământ decât orice ființă umană de până acum.

NASA plănuiește ca o versiune ulterioară a rachetei Space Launch System (SLS), de 98 de metri înălțime, să transporte astronauți pe suprafața Lunii până în 2028, în timpul mandatului președintelui Donald Trump. Proiectul prevede, în anii următori, crearea unei baze selenare – o etapă esențială în perspectiva explorării planetei Marte.

„Sperăm sincer ca această misiune să marcheze începutul unei ere în care toată lumea poate privi Luna ca pe o destinație accesibilă”, a spus Christina Koch, prima femeie care va lua parte la un zbor selenar. Colegii săi, Victor Glover și Jeremy Hansen, vor deveni, respectiv, primul afro-american și primul non-american care vor călători spre Lună.

Programul Artemis, numit în onoarea lui Apollo, se desfășoară într-un context geopolitic competitiv, dat fiind că China își propune să trimită astronauți pe Lună până în 2030.

Potrivit astronautului canadian Joshua Kutryk, revenirea pe Lună are atât motivații științifice, cât și simbolice: „Demonstrează că suntem capabili încă să ne ridicăm la înălțimea unor provocări majore și să realizăm lucruri cu adevărat dificile.”

Misiunea nu este lipsită de riscuri – capsula Orion nu a mai transportat până acum echipaj uman și va trebui să parcurgă peste 384.000 de kilometri, de o mie de ori distanța până la Stația Spațială Internațională. „Fiecare trebuie să își facă treaba la perfecție, altfel consecințele pot fi fatale”, a avertizat fosta astronaută Peggy Whitson.

În caz de defecțiuni tehnice sau condiții meteo nefavorabile, lansarea ar putea fi amânată. NASA mizează însă pe succesul acestei misiuni pentru a reaprinde entuziasmul publicului, similar momentului din 1968, când misiunea Apollo 8 a oferit un simbol al speranței într-o perioadă tulbure.

La rândul său, șeful NASA, Jared Isaacman, a spus recent: „Vă garantez că anul acesta veți vedea mai mulți copii costumați în astronauți de Halloween decât ați văzut de multă vreme.”