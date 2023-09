Se pregateste trimiterea in judecata a fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

"Este facultatea fiecarui inculpat sa initieze un proces de recunoastere a vinovatiei. Daca atat inculpatul, cat si organul de urmarire penala sunt de acord la conditiile impuse, la modalitatea de executare a pedepsei si limitele acesteia, bineinteles ca se va usura cumva totata etapa judiciara. (...) Este o modalitate procesuala mult mai rapida ca sa se ajunga la finalitatea procesului, si beneficata atat pentru inculpat, cat poate si pentru organele de urmarire penala, in cazul in care converg ambele interese", a explicat avocatul Alexandru Turiga, pentru Realitatea PLUS.

Prpcedural vorbind, potrivit avocatului, odata ce este trimisa in judecata, instanta e investita cu judecarea cauzei, se emite rechizitoriul, dupa care va urma etapa camerei preliminare, unde se discuta legalitatea dministrarii probelor, a efectuarii actelor de urmarire penala.

"Daca se va constata ca sunt legale toate, se va da o incheiere pe care o poate atacata la Instanta superioara, iar daca acolo este respinsa contestatia se va incepe judecata cauzei in fond", a mai spus avocatul.

Intrebat cam cat ar putea dura acest proces, el a raspuns ca totul depinde de "atitudinea procesuala a inculpatului". Mai exact, daca acesta va recunoaste, atunci vorbim undeva la maximum 6 luni - 8 luni - 1 an se va ajunge la o solutie definitiva. "Asta in cazul in care ea nu este atacata (decizia - n.r.)", a mai spus expertul.

Fostul ministru al Justitiei a fost implicat intr-un grav accident de circulatie in localitatea 2 Mai, in timp ce se indrepta spre Costinesti. A luat pe capota un motociclist. Barbatul, care este fost politist, a suferit mai multe leziuni si a avut nevoie de luni intregi de spitalizare.