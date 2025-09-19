Potrivit datelor comunicate, vineri, de Salvamont Prahova, el făcea parte dintr-un grup de trei turiști francez care s-a rătăcit, pierzând traseul marcat.

'Misiunea s-a încheiat la ora 6:00, cu predarea victimei la ambulanța SAJ. Aceasta prezenta traumatism cranian, fractură de maleolă, entorsă la genunchi, luxație articulară la membru superior', precizează sursa citată.



La acțiune au participat opt salvatori montani.

