Schelet uman, descoperit în Munții Ceahlău. Anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani. Tulburător ce au găsit în haine - FOTO

Descoperire misterioasă, pe masivul Ceahlău, în zona Brânei Ocolașului. Mai mulți turiști au găsit un femur, l-au fotografiat și s-au dus la Baza Salvamont. Șeful serviciului Salvamont și-a dat seama că este vorba despre un os uman și a trimis o echipă în zonă, însoțită de câinele Forkos. 

”Băieții au găsit tot scheletul, însă din craniu doar mandibula, care avea niște lucrări dentare. Hainele erau putrede, alături niște monede de 100 de lei, care până prin 2005 au fost în circulație, un stilou, o umbrelă și ceasul la mână.

Am sunat la 112, au venit criminaliștii, l-au luat, l-au pus într-un sac și au plecat cu el. 

Bizar este că eu sunt de 30 de ani pe muntele ăsta și nu țin minte să fi avut o căutare, vreun om dispărut și să nu-l fi găsit”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.

Scheletul era parțial îngropat, iar oasele – în ordinea lor naturală, mai puțin cutia craniană, scrie ziarulatitudineadeneamt.ro. Cel mai probabil, un animal a dezgropat femurul și l-a cărat câțiva metri, apoi l-a abandonat.

Locul în care a fost găsit scheletul este deasupra unui perete de stâncă de 100 de metri. 

 