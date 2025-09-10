”Băieții au găsit tot scheletul, însă din craniu doar mandibula, care avea niște lucrări dentare. Hainele erau putrede, alături niște monede de 100 de lei, care până prin 2005 au fost în circulație, un stilou, o umbrelă și ceasul la mână.

Am sunat la 112, au venit criminaliștii, l-au luat, l-au pus într-un sac și au plecat cu el.

Bizar este că eu sunt de 30 de ani pe muntele ăsta și nu țin minte să fi avut o căutare, vreun om dispărut și să nu-l fi găsit”, a declarat Raul Papalicef, șeful Serviciului Salvamont Neamț.

Scheletul era parțial îngropat, iar oasele – în ordinea lor naturală, mai puțin cutia craniană, scrie ziarulatitudineadeneamt.ro. Cel mai probabil, un animal a dezgropat femurul și l-a cărat câțiva metri, apoi l-a abandonat.

Locul în care a fost găsit scheletul este deasupra unui perete de stâncă de 100 de metri.