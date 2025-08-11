Stelian Bujduveanu a explicat că această decizie vine după ce, în numeroase zone ale orașului, au fost observate structuri ruginite și lăsate în paragină, care odinioară trebuiau să ofere informații cetățenilor. „Un lucru care mi-a sărit în ochi – şi probabil şi vouă – sunt infochioşcurile lăsate în paragină, nişte relicve ale unor vremuri în care digitalizarea părea mai mult o idee decât o realitate. Am decis că e timpul să facem ordine. Demontăm aceste puncte de informare nefuncţionale, dar şi alte obiecte de pe spaţiul public care nu mai oferă nimic util comunităţii şi doar ocupă spaţiu public”, a scris primarul general interimar într-un mesaj publicat pe Facebook.

Oficialul a subliniat că aceste construcții sunt „stricate, ruginite şi abandonate” și nu își mai au locul într-o capitală care își dorește să fie „modernă, curată şi funcţională”.

Planul municipalității include reutilizarea elementelor care pot fi recuperate și instalarea, în locul lor, a unor puncte de plată pentru călătoriile STB, dotate cu tehnologie actuală. „Refolosim elementele utile şi amenajăm, în locul lor, puncte moderne de plată a călătoriilor STB”, a adăugat Bujduveanu.

Atenție, călători! Tramvaiele 4 și 40, SUSPENDATE din 11 august. Alternativele anunțate de STB și TPBI