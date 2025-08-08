Circulația tramvaielor pe liniile 4 și 40 va fi suspendată din 11 august, având în vedere executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău. Pe de altă parte, se reînființează linia de tramvai 14 și linia navetă de autobuz 640, au anunțat STB și TPBI.

Astfel, linia 14 de tramvaie va funcționa între terminalul 'Pantelimon' (comun cu linia 36) și 'Piața Sf. Vineri' pe următorul traseu: la dus - 'Piața Sf. Vineri', Str. Sf. Vineri, Bd. Corneliu Coposu, Cal. Călărașilor, Str. Traian, Bd. Ferdinand, Șos. Pantelimon, 'Pantelimon' iar în sens invers - 'Pantelimon', Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Str. Traian, Cal. Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, 'Piața Sf. Vineri'.

Linia navetă 640 de autobuze va funcționa între terminalul 'Bd. Basarabia' (comun cu liniile 70, 79) și 'Piața Sf. Vineri' pe traseul: dus - 'Bd. Basarabia', Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Bd. Basarabia, Calea Călărași, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sfânta Vineri, 'Piața Sf. Vineri' și întors - 'Piața Sf. Vineri', Str. Sfânta Vineri, Bd. Mircea Vodă, Calea Călărași, Bd. Basarabia, Str. Lucrețiu Pătrășcanu, 'Bd. Basarabia'.

Potrivit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI), tramvaiele liniei 49 vor circula în continuare între terminalul 'Bd. Theodor Pallady' și 'Bd. 1 Decembrie 1918', iar legătura între 'M Republica' și Bulevardul Chișinău va fi asigurată de autobuzele liniei navetă 637.