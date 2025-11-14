Potrivit acestuia, rata anuală a inflației va scădea ușoară în următoarele trei trimestre, însă rămâne la un nivel mai ridicat decât cel estimat anterior. Această evoluție este produsă de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică din 1 iulie și de majorarea TVA-ului și accizelor din 1 august.

În trimestrul al treilea din 2026, inflația este așteptată să coboare brusc, odată cu dispariția impactului direct al acestor șocuri de ofertă. Ulterior, tendința descendentă va continua, însă într-un ritm mai lent decât cel anticipat anterior și o să porneacsă de la un nivel mai ridicat.

Conform estimărilor, în primul trimestru din 2027 rata inflației va reintra în intervalul țintei BNR și va rămâne ușor sub acest prag până la finalul orizontului de proiecție. Evoluția va fi susținută de intensificarea presiunilor dezinflaționiste, generate de creșterea deficitului de cerere agregată, care este posibil să se amplifice mai mult decât în scenariul precedent, având în Vedere fondul măsurilor fiscal-bugetare corective introduse din august 2025.