Mucenici moldovenești, desert cu semnificație religioasă

Rețeta de mucenicii moldovenești, deși provine din regiunea Moldovei, a fost adoptată peste tot în restul țării. Mucenicii sunt foarte gustoși și au o istorie cu mare încărcătură spirituală. Mucenicii se mai numesc, în funcție de regiune, fie brăduleți, optari sau sfinţişori şi sunt un preparat tradiţional, cu o bogată istorie şi încărcătură spirituală.

Mucenicii moldoveneşti, pufoşi, rumeniţi în cuptor, bine însiropaţi cu miere şi plini de nucă sunt nelipsiţi în fiecare an de pe mesele românilor.

Sărbătoarea închinată mucenicilor are loc în fiecare an pe data de 9 martie. Ea își are originile în timpuri îndepărtate și are legătura cu începutul anului agrar. Odată cu această dată sunt rememorați și cei 40 de mucenici din Sevastia. Aceștia au trăit în perioada împăratului roman Licinius.

Ei au ajuns să fie martirizați după ce au refuzat să renunțe la creștinism. De la ei au apărut mucenicii pe care goscodinele îi pregătesc, în memoria martirilor creștini. Dacă în trecut mucenicii aveau diferite forme, precum cea de brăduț, de colăcei sau diverse figurine, imitând chipul si forma umană, cei mai frecvent întâlniți sunt cei în forma cifrei 8, cărora li se mai spun și optari, în unele zone.

Astfel că, gospodinele de la sate îi pregăteau mereu în preajma acestei date și ei reprezentau un desert extrem de apreciat și așteptat de toți membri familiei.

Iata o rețetă simpla, pe care o pregăteau gospodinele de la țară și care este delicioasă.

Rețeta de mucenici moldovenești - Ingrediente:

3 gălbenuşuri;

70 g zahăr;

25 g drojdie proaspătă;

1 esenţă vanilie;

1 esenţă rom;

coaja rasă de la 1 portocală;

1 praf de sare;

250 ml lapte

120 g unt;

miere după preferinţă;

nuci măcinate;

Mod de preparare:

Drojdia se va dizolva în 50 de ml lapte călduţ. Apoi adăugați o lingură de făină şi lăşați vasul deoparte 15 minute, să se activeze drojdia.

Mixați gălbenuşurile cu zahărul, până îşi triplează volumul. Puneți apoi vanilia, romul, coaja rasă de portocală, sarea și maiaua.

Turnați laptele peste ele, apoi făina. Frămânţați şi adaugați untul moale. După ce e încorporat, puneți aluatul într-un castron curat, în care l-ați uns cu puţin ulei. Acoperiți aluatul cu un prosop şi lăsați-l la dospit până îşi triplează volumul.

După ce a crescut suficient, aluatul trebuie tăiat în 10 bucăţi egale. Din fiecare bucată se va modela, în forma cifrei 8, fiecare mucenic. După ce sunt gata, se vor așeza într-o tavă tapetată cu hârtie de copt si se vor mai lăsa la dospit cam un sfert de oră.

După acest interval vor fi pregătiți pentru copt, într-un cuptor încălzit la 180 grade C, aproximativ 20-30 de minute, pâna când capăta o culoare frumoasă, rumenă.

După ce i-ați scos din cuptor trebuie lăsați să se răcorească, apoi puneți peste ei miere cu nucă măcinată, după gust. Pot fi serviți imediat sau îi puteti lașa să se însiropeze cu mierea câteva ore și apoi serviți.