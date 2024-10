Tot ea a dezvăluit faptul că în prezent face cumpărături compulsiv, pentru că a avut parte de multe neajunsuri. Apropiații săi au observat că vedeta își cumpără haine pe care de cele mai multe ori nu le poartă, însă artista le-a oferit cel mai sincer răspuns.

„N-aveam bani. Niciun fel de bani. Mi-a facut taticul meu un hanorac, cu brandenburguri din alea, si l-am mai purtat si eu cativa ani, multi. Toata lumea ma intreaba ”Dar de ce esti nebuna asa de iti cumperi pantofi si toale in disperare, ca la un moent dat imi iau o haina pe mine pe care nu am purtat-o in viata mea...Pentru ca nu am avut. Dar eu pe bune nu am avut”, a mărturisit artista în cadrul unui podcast.

Reacțiile internauților au fost, în marea lor majoritate, de empatie cu marea artistă:

„Mă regăsesc,tot așa fac și eu,traume din copilărie!!”

„Mă regăsesc și eu în aceeași situație !”

„Eu sunt aia care cumpără și uit ce am și când găsesc în șifonier tot eu mă mir”

