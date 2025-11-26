Dacă n-ar ocupa una dintre cele mai importante funcții, românii ar putea crede că declarațiile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, ar face parte dintr-un număr de comedie. Asta pentru că ministrul face afirmații halucinante pentru a acoperi eșecul în doborârea dronelor care invadează teritoriul României, scrie Realitatea Plus.

Ore întregi au survolat dronele venite din zona de conflict de la graniță județele Tulcea, Galați, Bacău, Vrancea și Vaslui, iar Moșteanu a trimis patru avioane de război pentru a le căuta. Fără rezultat, însă, pentru că una dintre drone s-a izbit de un copac și a căzut în curtea unui bărbat din localitatea Puiești.

De altfel, în septembrie, când dispozitivele fără pilot au survolat zeci de minute teritoriul țării și existau controverse cu privire la originea lor, Ionuț Moșteanu apărea la televiziuni și vorbea despre „eticheta” dronelor, încercând să stabilească de unde provin.

La câteva zile după acel incident, Moșteanu se lăuda cu avioanele care ar fi pregătite permanent să intervină, deși dispozitivele nu au fost doborâte. Ca scuză, ministrul punea vina pe piloți, susținând că aceștia nu ar fi putut observa aeronavele de mici dimensiuni.