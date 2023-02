Un sistem de rachete de apărare aeriană a fost depistat lângă locul unde președintele rus Vladimir Putin a ținut un discurs patriotic de patru minute la Moscova, informează Business Insider. Se pare că este unul dintre numeroasele astfel de sisteme care indică că Kremlinul are temeri de un atac aerian pe măsură ce invazia sa în Ucraina se prelungește.

Site-ul de știri rus Meduza a raportat că un sistem de rachete Pantsir a fost instalat în fața Stadionului Luzhniki din Moscova, unde mii de oameni s-au adunat, unii dintre aceștia fiind plătiți, pentru a-l auzi pe Putin vorbind.

Astfel de sisteme mobile de apărare aeriană sunt menite să împiedice aeronavele, rachetele de croazieră și dronele să lovească Moscova. Rachetele sol-aer au început să apară pe acoperișurile rusești din capitală luna trecută, a informat The Guardian.

O filmare postată pe Twitter de KyivPost arată sisteme militare iîn jurul clădirilor guvernametale din Moscova.

⚡️A #Pantsir missile system was spotted opposite Moscow’s Luzhniki Stadium, where Vladimir Putin is expected to speak today, as part of a patriotic rally.



📹: Telegram / tvrain pic.twitter.com/9oWMAvV1DD