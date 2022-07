Pompierii au intervenit de urgență, însă, operațiunea de salvare a durat patru ore deoarece riscul ca restul piscinei să se prăbușească era foarte mare, potrivit autorităților israeliene.

La fața locului se mai aflau zeci de persoane care au filmat momentul accidentului și l-au postat pe rețelele de socializare.

Un alt martor a declarat pentru site-ul de știri Ynet că vârtejul a înghițit victima în câteva secunde și că ar fi putut exista victime suplimentare, dar că doar șase persoane se aflau în piscină în acel moment. Când dolina s-a deschis, el a strigat la colegii săi să iasă din piscină, dar ei au crezut inițial că este un fel de joc.

„Cateva secunde mai tarziu, pamantul a cazut… Am vazut doi oameni pur si simplu disparand”, a adaugat martorul.

Poliția a deschis o anchetă pentru a afla dacă piscina a fost instalată cu licența corespunzătoare.

