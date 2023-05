În aceste atacuri, au fost utilizate un total de 40 de rachete de croazieră și 35 de drone, cu accent pe obiective militare și infrastructură critică. Cu toate acestea, majoritatea acestor rachete și drone au fost interceptate de sistemul de apărare antiaeriană ucrainean, conform informațiilor furnizate de Reuters.

În capitala Ucrainei oamenii s-au adăpostit în buncăre după ce autoritățile au activat sirenele de alertă aeriană.

”Inamicul a efectuat lovituri cu rachete împotriva teritoriului ucrainean, pentru a doua oară în 24 de ore.În total, 11 de rachete de tip Iskander-M şi Iskander-K au fost lansate dinspre nord asupra Kievului şi regiunii sale”, a transmis comandantul-şef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, dând asigurări că toate proiectilele acestui atac de dimineaţă au fost doborâte.

Un incident nefericit a avut loc în oraș când fragmente provenite de la rachetele doborâte au căzut peste zona urbană. Un localnic a reușit să surprindă momentul în care aceste resturi au căzut pe o șosea aglomerată, pe care se aflau mașini în mișcare.

Video of a missile wreckage falling on a roadway in Kyiv. pic.twitter.com/LY4MzW6TZq