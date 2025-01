Avionul regional de pasageri al companiei American Airlines și elicopterul Black Hawk s-au prăbușit în râul Potomac după ce s-au ciocnit în zbor în apropierea Aeroportului Național Reagan din Washington miercuri seara. Cel puțin 18 cadavre au fost scoase din apă de echipajele de intervenție. Până șla ora transmiterii acestei știri nu existau informații legate de posibili supraviețuitori.

Între timp apar și primele imagini cu momentul impactului. O cameră web de la Kennedy Center din Washington a surprins explozia care s-a produs în aer, peste râul Potomac, în jurul orei locale 21:47 (04:47 în România), cu un avion în flăcări care cădea rapid.



Impactul șocant a fost, de asemenea, filmat și de pe aeroport.

