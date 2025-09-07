UPDATE 22:00 - E Udrea - Interesele familiilor Obama, Biden, Nuland, au interese financiare, probabil și ANRP era în vizorul lor.

UPDATE 21:50 - E Udrea - Cu 2 săptămâni au scos acest dosar iar impactul a fost devastator pentru campania mea, iar apoi au scos pozele cu mine și Alina Bica, ca să iasă un mare scandal. Toate lucrurile acestea au fost recunoscute de Ghiță, tocmai ca eu să nu intru în turul 2. Eu, cu PMP, am bătut PNL și PDL la europarlamentare, în toate orașele.

UPDATE 21:46 - E Udrea - Coldea îl trimitea pe Cocoș cu bani să susțină televiziunea lui Sebastian Ghiță și institutul de sondare al lui Vasile Dâncu. Cocoș a spus că a făcut bani cu Microsoft, fiind singurul care a răspuns. Contractul Microsoft a început pe vremea lui Năstase. Dinu Pescariu, un turnător pentru Coldea, s-a înțeles cu procurorii să dea declarații împotriva lui Cocoș. Pescariu a început să spună că în 2014 el cu Ponta cu Maior și Kovesi au pus la cale să dea drumul la dosarul Microsoft ca să mi atace mie campania la președinție. S-a instrumentat acea arestare a lui Cocoș din Microsoft, a recunoscut, a plătit banii înapoi, iar banii lui Pescariu a rămas cu banii. El aducea banii cash, însoțit de un om dat de Coldea ca să nu-l întrebe nimeni ce căuta cu valizele cu bani în mașină.

UPDATE 21:43 - E Udrea Iohannis a aprut din senin. Candidatul era Crin Antonescu, dar era clar că va veni Ponta, pus de sistem să candideze pentru PSD. Planul cu Iohannis a fost făcut de afară. Vasile Blaga a fost forțat să renunțe la PDL și să fuzioneze cu PNL. Cătălin PRedoiu e omul sistemului, deși informațiile nu-s probate. NU avea cum să rămână în vârf cu atâtea dosare, ca avocat al lui Patriciu, nu aveam cum să rămână decât susținut de sistem. Deci, Blaga a desființat PDL ca să-l susțină pe Iohannis. Așa a scăpat Blaga de dosare. Era în cărți la șefia SRI, dar l-au liniștit cu un dosar. Eu am fost martoră în dosarul său.

UPDATE 21:33 - Partea Democrată din SUA, prin ambasadorul Gitenstein în România, extrem de activ chiar și după ce nu mai era oficial, nu m-ar fi vrut președintele României. NU m-ar fi vrut nici Soros, care l-a sunat pe Băsescu s-o susțină pe Monica Macovei.

UPDATE 21:30 - E Udrea - Atunci când un serviciu străin are interes într-o țară, colaborează sau îl subordonează, iar aceste interese sunt de natură economică. De obicei sunt susținute companii străine, cum e compania de apă din București sau Eon, ori chiar aeroporturi. Interesele acestor servicii sunt economice. Susțin companiile, fie colaborează, fie subjugă serviciile din țara unde vor.

UPDATE 21:24 - E Udrea - Altfel înțeleg acum ce s-a întâmplat între 2009 și 2014 și am înțeles că a fost un joc pentru a controla România prin Coldea, Maior, Kovesi. Planul nu a fost românesc, ci o colaborare internațională între state paralele. Îmi imaginez că nu acționat SRI în Franța. Puteam să cred ce zicea Coldea, că pozele sunt făcute de paparazzi. Chiar i Băsescu a spus că în discuțiile cu șefii serviciilor aceștia i-au spus că pozele sunt făcute de fotografi din presă. Dar a apărut și desfășurătorul hotelului, așa ceva nu face un hotel. Ghiță a ieșit și a spus că el a primit pozele de la Coldea ca să le dea. Dacă era subiect de cancan, se publica imediat. Dar nu a fost așa, ci a fost o colaborare între serviciile românești și cele franceze. Au fost date cu 3 zile înaintea votului, în plină campanie a mea pentru președinția României. Băsescu nu a putut să-l mai schimbe mai avea doar o lună de mandat, deja fusese ales Iohannis, ca să-l schimbe pe Coldea trebuia să vină propunerea de la George Maior, care a refuzat, iar ca să-l schimbe pe Maior, trebuia să ajungă în Parlament.

UPDATE 21:19 - E Udrea - Probabil că alternativa cu mine președinte și Traian Băsescu rămas în politică i-a speriat pe cei care aveau alte interese. Prin servicii și justiție sistemul sorosist a distrus clasa politică și a pus la conducere oameni obedienți și slab pregătiți. În 2015, când făceam denunțul, credeam că Florian Coldea a făcut totul singur. El era, de fapt, butonul „Deep State” din SUA. Eu am crezut că sunt jocuri interne. Era perioada în care Victoria Nuland avea puteri imense. Americanii l-au preluat pe Coldea. Iar el a fost receptiv la a deveni instrumentul lor.

UPDATE 21:11 - E Udrea - Uitându-mă azi la denunțul pe care l am făcut în ianuarie 2015, prima oară când l-am făcut public pe Florian Coldea, despre statul paralel, oameni din servicii și politicieni, care au preluat frâiele statului și conduc din umbră. Cu domnul Cristoiu am lucrat și la celebrul bilețel galben, ca să ajungă la presă. Aveam încredere că nu s-ar fi dus să vorbească cu Coldea despre dezvăluiri, aveam încredere că nu va da ziarul, am fost sigură că acele informații, oamenii nu știau de Coldea, pentru prima oară s-a vorbit despre el, informațiile erau importante. A publicat multe informații, am vrut să scriu o carte cu Cristoiu, iar pe parcurs apăruseră alte dezvăluiri făcute de Ghiță, omul sistemului, și Ponta, altfel cum ar fi putut scăpa. Ponta recunoaște că stătea în biroul lui Kovesi și spunea că își dă demisia dacă îi fac dosar. Grupul de la Cluj e centru securismului nou și vechi. E cu Rus, Dâncu, domnul Boc nu e.

UPDATE 21:08 Dorin Iacob - Aici e firul logic pe care dorim să-l urmărim, iar fiecare se luminează peste ani. E binevenită toată lumea ca să descifrăm ce s-a întâmplat. Traian Băsescu a înțeles ce se întâmplă cam în ultimii doi ani de mandat la Cotroceni. E sănătos și necesar să vorbească și el. Poate să înțeleagă cum, încet au fost preluat pârghiile de către alții din afara teritoriului național.

UPDATE 21:06- E Udrea - Unde puteam să fiu în altă parte decât la emisiunea care se luptă cu statul paralel, la familia Păcuraru, care are curajul să lupte cu acest monstru, statul paralel. Dumneavoastră, ca realizator, ați fost și sunteți în pericol.

UPDATE 21: 04 E Udrea - Mulțumesc mult de invitație. Există un interes mare din partea presei, am avut invitații de peste tot. Am ales evident să vin la Dvs. pentru tot suportul unei cauze, nu pentru mine, principii care erau încălcate. Sunteți televiziunea care a avut curajul să puneți pe tapet, era normal să vin la Realitatea prima oară.

UPDATE 20:47 - Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a ajuns în studiourile Realitatea.

Elena Udrea este hotărâtă să arunce în aer statul paralel prin dezvăluiri fără precedent. Generalii din umbră vor fi scoși la lumină. Statul paralel deja tremură.

Fostul ministru dezvăluie cum a fost filată și filmată la Paris de o echipă secretă condusă de generalul Florian Coldea și de serviciile franceze. Fostul ministru, ținut 4 ani după gratii, departe de fetiță, povestește, în premieră națională, cum a fost îngenuncheat Traian Băsescu în timpul suspendării din 2007, de către zonele de influență tenebroase din străinătate și cum încercau acestea să pună gheara pe datoriile țărilor arabe către România, prin operațiunea de șoc Omar Hayssam.

Într-o ediție exclusivă cum nu ați mai văzut, Udrea arată cu lux de amănunte cine a stat în spatele fugilor în Costa Rica și Bulgaria. Detalii bombă despre serviciile care au contactat-o în Costa Rica și cum s-a implicat direct generalul negru Florian Coldea în fuga ei în Bulgaria.