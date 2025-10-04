În ultimii ani ai regimului comunist, pe fondul degradării accentuate a nivelului de trai, furturile din unitățile de producție deveniseră o formă tacită de supraviețuire. Lipsurile, salariile modeste și penuria de produse de bază i-au împins pe mulți angajați să-și procure ceea ce le lipsea direct de la locul de muncă. Astfel, s-a conturat o economie paralelă, informală, în care „suvenirul” luat din fabrică nu mai era o excepție, ci o rutină. Angajații fabricilor auto, precum ARO Câmpulung, erau considerați chiar niște privilegiați din acest punct de vedere.