Evenimentul va include citirea documentului de canonizare, prezentarea icoanei noului sfânt și intonarea troparului său. Înainte de ceremonie, la Reședința Patriarhală, Patriarhul Daniel a sfințit racla în care se vor păstra relicvele părintelui, iar în mănăstire va fi construit un centru cultural-misionar ce îi va purta numele.
Canonizarea generală a fost aprobată de Sfântul Sinod anul trecut pentru 16 sfinți mărturisitori și a fost proclamată oficial în luna februarie a acestui an.
Considerat „teologul iubirii dumnezeiești”, părintele Dumitru Stăniloae a publicat zeci de volume, articole și studii, a participat la dialoguri teologice internaționale și a rămas cel mai important dogmatist ortodox al secolului 20.
Moment istoric pentru ortodoxia din România. Dumitru Stăniloae este proclamat sfânt VIDEO
Zi măreață pentru ortodoxie. Dumitru Stăniloae va fi proclamat sfânt. Evenimentul are loc la Mănăstirea Cernica, în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei.
