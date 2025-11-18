”Venim din Constanța să îl sprijinim pe domnul Călin Georgescu pentru că dânsul este ales de popor. Nu îl vrem pe actualul președinte pentru că nu ne reprezintă. Este un om nevinovat, de ce îl târăsc prin toată justiția, pentru ce, de ce îl târăște peste tot”, a declarat o femeie cu ochii în lacrimi.

O altă susținătoare a venit cu un buchet imens cu flori pentru Călin Georgescu, despre care a spus: ”Este președintele pe care l-am votat. Îl vreau, îl doresc, îl susținem”.

Întrebată de ce plânge, femeia a răspuns: ”Pentru că nu îmi convine ce se întâmplă ce se petrece. Își bat joc de dânsul, își bat joc de popor”.

”Cu sufletul am fost de fiecare dată alături de domnul Călin Georgescu. Vreau să știe că îl susținem, că îl iubim și o să facem scut din inimile noastre să îl apărăm ca să ajungă acolo unde trebuie”, a afirmat o altă susținătoare.

Întrebată dacă se mai simte reprezentată de actuala conducere a țării, o altă susținătoare a răspuns:”Nu, nici nu îi bag în seamă. Nici nu vreau să îi văd, să își ia straiele și să plece, să ne lase să putem să trăim și noi câți ani mai avem”.

La rândul său, o altă femeie a spus că ”o să vin până la sfârșitul vieții mele. Nu plec la Dumnezeu până nu îl văd pe domnul președinte instalat la Cotroceni”.