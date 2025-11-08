Anca Alexandrescu a fost prezentă sâmbătă în Piața Universității, unde suveraniștii au organizat o amplă acțiune de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii sale independente la Primăria Capitalei. Pentru înscrierea în cursa electorală este necesar un minim de 18.000 de semnături. Acțiunea se desfășoară în intervalul orar 12.00-20.00, iar în Piața Universității s-au adunat zeci de persoane - adulți, tineri și copii - care și-au exprimat sprijinul pentru Anca Alexandrescu. Pentru a o susține pe Anca Alexandrescu au venit atât liderul AUR George Simion, alături de politicienii Dumitru Coarnă, Luis Lazarus și Gianina Șerban - vicepreședinte AUR și membru al Camerei deputaților, cât și jurnaliștii Mihai Belu, Iulian Ionescu, Alina Eftimie și Marius Ioniță.

UPDATE 16:20 - „Mă simt extrordinar, nu mai am voce dar am atâta energie de la acești oameni minunați care au venit aici în această zi de sâmbătă, și-au rupt din timpul lor ca să vină pentru că au speranță. niște oameni care își doresc să se schimbe ceva în București, să se schimbe ceva în viețile lor, să se schimbe ceva îna bordarea celor care îi conduc. Au nevoie de atențiem, au nevoie de soluții, au nevoie de iubire, au nevoie cineva care să îi asculte, așa cum am spus mai devreme. Sunt recunoscătoarea tuturor celor care au venit, îi aștept și la vot pe 7 decembrie, și după 7 decembrie, pe 8 decembrie, îi aștept la Primăria Capitalei să ne apucăm de treabă.

Se poate face dreptate, ordine și să punem Bucureștiul pe primul loc, și mai apoi suveraniștii să pună România pe primul loc. Toți își doresc asta, asta am auzit de la toată lumea, absolut toți mi-au spus „Scăpați-ne de ei”. Nici nu vă închipuiți cât de mult fierbe poporul. Acum înțeleg de ce că este frică să coborâți în stradă să stați de vorbă cu oamenii. Aveți de ce să vă temeți, poporul o să vă învingă” a spus Anca Alexandrescu.

UPDATE 13:55 - Mobilizare impresionantă de oameni în Piața Universității, la strângerea de semnături pentru Anca Alexandrescu, candidată independentă la Primăria Capitalei. Oamenii i-au oferit jurnalistei buchete de flori și icoane, au îmbrățișat-o și au rugat-o să facă poze cu ei. Aceștia i-au transmis susținerea lor, au încurajat-o să nu se dea bătută.

UPDATE 13:25 -"Atâtea lacrimi am adunat în aceste zile, atâtea povești. Indiferent ce se va întâmpla după aceste alegeri, eu o să fiu mai bogată. Vreau să vă spun un lucru: am o responsabilitate uriașă.Nu știu câți oameni vor vota pentru mine, dar știu că am o datorie față de ei și indiferent ce se va întâmpla eu voi fi în stradă pentru ei și voi face ceea ce își doresc, nu ceea ce am promis. Pentru că eu nu m-am dus și nu mă duc în stradă să le cer voturi. M-am dus să îi ascult, să le aud problemele și împreună să le rezolvăm. Numai forța oamenilor poate face asta. Nu vă închipuiți câți oameni sunt puternici. Mă bucură foarte tare că poporul s-a ridicat, că poporul are curaj să vină să spună, să fie împotriva valului, ca să spun așa", a transmis candidata la Primăria Capitalei.

UPDATE 13:13 - Deputatul AUR, Mohammad Murad, a venit și el sâmbătă în Piața Universității.

UPDATE 13:00 - "Călin Georgescu și Anca Alexandrescu", scandează românii.

"Am venit să te susțin. Bravo, ești nemaipomenită! Anca Alexandrescu, primarul Bucureștiului. Trebuie să ne luăm revanșa pe 7 decembrie", a spus un altul.

UPDATE 12:40 - "Nu m-am așteptat să vină atât de multă lume. Și vremea ține cu noi - s-a oprit ploaia. Mulțumesc foarte mult tuturor. Facem dreptate la București. Facem ordine. Mă duc acolo nu să primesc ordine, ci să fac ordine. Numai împreună cu cetățeanul și cu toți cei care au fost alături de mine și m-au susținut face curățenie generală. Pornim de la București, apoi în toată țara", a declarat Anca Alexandrescu.

UPDATE 12:30 - Luis Lazarus, președintele Partidului Dreptate și Frăție (PDF), a venit în Piața Universității pentru a o susține pe Anca Alexandrescu.

UPDATE 12:05 - "Planul pentru București este să facem dreptate, în primul rând, să facem ordine și apoi să facem treabă pentru cetățeni. Toți banii pe care cetățenii îi plătesc trebuie să se întoarcă la ei sub diverse forme, viața lor să fie mai bună. Plătesc taxe și impozite, taxe peste taxe. (...) Le pun taxe, dar nu le dau nimic înapoi, își bagă ei în buzunare. Investiții de milioane de euro care sunt inutile pentru București și pentru cetățean. Se laudă la televizor, plătesc contracte grase la presă. Nu voi da bani la presă, am spus clar, sub nicio formă. Voi sta în stradă cu cetățeanul, voi face presiune ca toți cei acre au fost aleși politic să își facă treaba față de cetățean. Se poate face lucrul ăsta. Împreună cu cetățeanul voi merge și la Consiliul General, și la Guvern, și la Parlament pentru că sunt o grămadă de legi care trebuie schimbate", a arătat Anca Alexandrescu.

UPDATE 12:00 - "Se face drapate pentru toată țara (pe 7 decembrie - n.r.). Ăsta e semnalul că nimeni nu mai vrea această guvernare", a transmis George Simion.

UPDATE 11:50 - "Sunt extrem de emoționată. Am spus și ieri, am spus și alaltăieri, indiferent ce va fi, un lucru este clar: aceste zile pe care le petrecem împreună cu românii ne arată că țara asta mai are resure, că oamenii ăștia sunt oameni care iubesc, care au sentimente. Nu a fost distrusă țara asta definitiv. Avem o speranță pentru că uite câți oameni buni sunt aici, oameni minunați. Și cel mai important lucru pentru poporul român este să fie iubit", a declarat Anca Alexandrescu.

"Te iubim, Anca! Vrem un București curat, să nu mai avem probleme cu transportul, curățenie", a spus o bucureșteancă, în vreme ce zeci de oameni scandau numele Ancăi Alexandrescu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Mai multe partide și-au declarat susținerea, printre care AUR, PNȚCD și alte formațiuni politice, alături de românii din toată țara.

Anca Alexandrescu, George Simion și alți lideri AUR vor fi prezenți astăzi pentru a pune Bucureștiul pe primul loc. Până pe data de 22 noiembrie e termenul limită pentru depunerea semnăturilor, iar două săptămâni vor fi alocate pentru campania electorală în cursa pentru cea mai importantă primărie din țară.