Pisicile sunt animale solitare si le place sa ramana singure acasa

Fals! Separarea poate fi stresanta pentru pisici. Iar anxietatea cauzata de singuratate se poate manifesta prin comportamente precum urinarea si defecarea in afara laditei cu nisip, miorlaituri, vomitaturi, lipsa apetitului. Pentru ca pisica ta sa fie fericita este esential sa limitezi timpul in care ramane singura si joaca-te cu ea ori de cate ori esti acasa.

Nefolosirea laditei cu nisip de catre pisica este o problema fara rezolvare

Fals! Nefolosirea laditei poate fi cauzata de o problema de sanatate sau de stres ori anxietate asa ca ar fi bine sa ceri sfatul unui veterinar. Odata identificata cauza exista o multime de solutii care o pot remedia inclusiv folosirea unor feromoni, schimbarea laditei sau a locului in care sa fie asezata.

Pisicile zgarie pentru ca sunt rele

Fals! Pisicile ii ranesc pe oameni din motive diferite. Uneori, animalele zgarie pentru a-si exprima iritarea, spre exemplu nu le place modul in care sunt tinute in brate. Unele feline zgarie in timp ce se joaca. Alteori acest comportament ascunde o problema de sanatate si din aceasta cauza animalul nu se simte bine si devine din ce in ce mai agitat. In acest caz trebuie sa mergi de urgenta la veterinar.

Pisicile pot sufoca nou nascutii

Fals! Se spune ca pisicile scot aerul din plamanii bebelusilor, insa acesta este doar o legenda urbana. Adevarul este ca intre aceste feline si copii se pot crea legaturi puternice, insa este recomandat ca intotdeauna sa existe un adult in apropiere pentru a se evita orice eveniment neplacut.

Pisicile nu au nevoie sa se joace cineva cu ele – isi fac de lucru singure

Fals! Felinele se dau in vant dupa activitatile fizice. Tocmai de aceea este important sa te joci zilnic cu pisica ta, de cateva ori pe zi. In acest fel pisica ta va deprinde un comportament placut, spre exemplu nu se va trezi odata cu ivirea zorilor si nu va incepe sa miaune si sa ceara imediat de mancare.

Pisicile nu se inteleg intre ele

Fals! Pisicile se bucura cand se afla alaturi de alte pisici. Daca iei in calcul sa adopti o pisica cel mai bine ar fi sa adopti doua animale astfel incat sa creasca impreuna si sa se bucure una de compania celeilalte. In functie de caracterul fiecarei feline este posibil sa mai aduci inca o pisica adulta in casa ta.

Pisicile care zgarie mobila au probleme de comportament

Fals! Felinele isi infig ghiarele in mobila pentru ca asa le mentin ascutite, scapa de anxietate, isi consuma energia sau este modalitatea lor de a marca teritoriul. Nu este corect sa crezi ca pisica ta nu ar trebui sa procedeze astfel de vreme ce acesta este un comportament perfect normal in cazul felinelor.

Pisicile o iau razna in cabinetul veterinarului si nu poti face nimic

Fals! Pisicile trebuie duse la veterinar in mod regulat insa nu multi stapani procedeaza astfel tocmai pentru ca au impresia ca astfel de vizite sunt stresante pentru animal. Insa daca felina este vazuta des de doctor pot fi depistate din timp problemele de sanatate in timp util. Vorbeste cu personalul clinicii care te poate ajuta cu sfaturi astfel incat vizitele sa nu mai fie atat de stresante pentru animal.

Mieunatul pisicii nu inseamna nimic si, prin urmare, poate fi ignorat

Fals! Insa este adevarat ca mieunatul excesiv poate fi enervant. Insa pisica miauna pentru ca acesta este modul sau de comunicare. Mieunatul mai poate dezvalui ca animalul este bolnav, iar pentru asta n-ar fi rau sa ceri sfatul unui veterinar pentru a vedea ce se intampla.