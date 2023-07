Lacul Techirghiol este acoperit de un strat roz și urât mirositor. Fenomenul apare in fiecare an pe canicula, iar specialistii spun ca este cauzat de dezvoltarea unei specii de alge care infloreste in aceasta perioada. Lumina excesiva si temperaturile extrem de ridicate distrug, insa, patura de alge si se ajunge, astfel, la fenomenul spectaculos, dar care imprastie un miros ingrozitor.