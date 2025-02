Acum, însă, acestea sunt golite încet din cauza temerilor că președintele Donald Trump este pe cale să declanșeze un război comercial global. O mare parte din aur a fost expediat la New York, unde marfa valorează, pentru moment, mult mai mult decât în capitala Marii Britanii. Banca americană JPMorgan și banca britanică HSBC sunt două dintre cele mai mari nume care au transportat metalul prețios peste Atlantic pentru a acoperi pierderile pe pozițiile scurte, relatează Wall Street Journal.

Perturbarea pieței aurului și mișcarea ulterioară a lingourilor de la Londra la Manhattan pare să fie o consecință a amenințărilor tarifare ale lui Trump împotriva importurilor din Uniunea Europeană care intră în SUA. În această săptămână, președintele a anunțat deja taxe de import radicale de 25 % pentru alte două metale: oțel și aluminiu. Comercianții sunt acum nervoși că Trump va impune tarife pe aur.

Viceguvernatorul BoE, Sir Dave Ramsden, a declarat pentru The Telegraph că a fost inundat de cereri după ce prețurile de pe piața futures din New York au crescut peste prețul cash de la Londra. Contractele futures pe aur din New York au crescut cu 11% în acest an, închizându-se joi la 2.935 de dolari uncia troy. Unii analiști prevăd că ar putea atinge în curând un nivel record de 3.000 de dolari uncia troy. Se crede că aproximativ 8.000 de lingouri au fost scoase din seifurile băncii în ultimele luni, echivalentul a aproximativ două procente din stocul total al acesteia.

Crin Antonescu i-a dat replica lui JD Vance: ”Nu vrea domnul Vance să vorbim mai în detaliu câte dosare politice s-au făcut sub oblăduirea ambasadei SUA?”

Unele dintre cele mai mari instituții financiare din lume profită acum de oportunitatea de arbitraj emergentă. Băncile sunt, în esență, cele care scurtcircuitează prețul aurului. JPMorgan și HSBC - care au acces la rezerve uriașe de aur din Londra - împrumută adesea lingouri împrumutaților care trebuie să le folosească drept garanție. Dobânda este percepută pentru împrumut, iar băncile se protejează împotriva scăderii prețurilor prin vânzarea de contracte futures pe aur la New York.

Numai în luna februarie, se estimează că JPMorganChase a livrat peste 4 miliarde de dolari în aur în schimbul contractelor futures din New York, conform înregistrărilor Comex. Iar din ziua alegerilor din noiembrie, când Trump a învins-o la urne pe atunci vicepreședinta Kamala Harris, stocurile de aur din SUA s-au dublat. Transportul aurului cu avionul folosind cala cargo a zborurilor comerciale este cea mai ieftină modalitate de a transporta această marfă valoroasă. Aurul este mai întâi transportat la aeroport în furgonete foarte rezistente, înainte de a fi trimis la rafinării elvețiene care îl prelucrează - din cauza contractelor Comex care impun dimensiuni diferite ale lingourilor - înainte de a zbura spre SUA.

Semnal de alarmă de la noul șef al comitetului militar NATO: Trebuie să ne pregătim de un conflict cu Rusia; Ucraina nu va fi ultima țintă a lui Putin