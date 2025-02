„Totuşi, dacă vorbim de ceea ce unii numesc în România soroşism şi în Statele Unite, şi de lucrurile care s-au întâmplat, nu doreşte oare domnul Vance să facem o dezbatere un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în România, sub influenţa tot a unei administraţii americane, numai că democrată? Nu vrea domnul Vance să discutăm câte dosare politice s-au făcut în justiţia din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim? Nu vrea domnul Vance să vedem câţi oameni au fost scoşi pe nedrept, achitaţi ulterior, din viaţa politică?”, a declarat Crin Antonescu, la B1TV, joi seară.

Antonescu a mai afirmat că, dacă nu discutăm despre aceste lucruri, „mâine-poimâine şi doamna Şoşoacă este declarată suveranistă”.

„Ori discutăm aceste lucruri până la capăt, ori ne putem pomeni, aşa, superficial, că mâine-poimâine şi doamna Şoşoacă este declarată suveranistă, campioana libertăţii şi a abolirii cenzurii în România. Ori discutăm toate lucrurile astea serios ori, nu. Dar încă o dată spun, domnul Vance are libertatea şi, desigur, şi puterea să vorbească despre oricine şi despre orice, domnul Musk la fel, nu noi suntem în stare sau nu noi avem de gând să i le ştirbim, dar ce trebuie să facem noi este să facem în aşa fel încât să discute nu doar cu doamna Şoşoacă sau eventual cu domnul Georgescu de la Bucureşti”, a adăugat Antonescu.