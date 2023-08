Vara este aproape pe ducă, și din ce în ce mai multe persoane se întreabă cum se va încheia anul și ce surprize o să mai apară în viața lor în ultimele luni ale acestuia. Fiecare an înseamnă un nou capitol și o nouă provocare, iar este normal să dorim să ne pregătim pentru el. Dacă și tu ești curioasă să afli ce ți-au pregătit lunile rămase din acest an, am pregătit un test simplu, dar eficient, pentru a te ajuta să descoperi ce te așteaptă în ultimele luni.