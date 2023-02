"Orice criza creaza niste imbogatiti. De la Bruxelles incoace, criza COVID ne-a aratat ca s-au facut exagerari. Tot ce a aparut in presa par a fi nereguli, dar nu sunt alea groase. Unde sunt izoletele, Dumnezeule? De cand au aparut am facut glumele cu ele. Toata smecheria asta care se creaza mereu plecand de la Bruxelles in jos, se intampla si e in fata noastra.

De ce ai luat 120 de milioane de doze cand noi suntem 15 milioane. Si daca faceam 3 doze tot 45 de milioane eram. De ce ai luat de 3 ori mai mult?

Este evident ca Ursula von der Leyen are ceva de ascuns. A gresit, a furat? Poate ca nu a gestionat bine.... Ba, da si in Romania e ceva gresit. Ca sa iei 120 de milioane de doze...", a declarat Mitrea, duminica seara, la "Culisele Puterii" de la Realitatea PLUS.

Nu doar Victor Pițurcă a dat tunuri în pandemie. DNA a trimis în judecată peste 70 de dosare privitoare la achiziții suspecte și are în lucru încă 90, a anunțat, astăzi, procurorul șef Crin Bologa, la bilanțul parchetului anticorupție. Șeful DNA spune că prejudiciile se ridică la peste 4 miliarde de euro.

"De ce trebuie sa stim noi de anumite dosare publice si de altele nu? Conform legii, ancheta penala nu e publica. Toate stenogramele astea ar trbui sa le vedem cand dosarul e depus la instanta. Cand le vad (ianinte - n.r.), incep sa am dubii, ma gandesc ca e un joc politic.

Chestiile astea ca am 78-80 de dosare: Domne, ne-am saturat cu chestile astea! Am mai trecut odata prin acest stat paralel care ne juca cu catusele

Daca un procuror (Crin Bologa - n.r.) de talia celui de la DNA are nevoie de sprijinul presei ca sa isi faca treaba, atunci e o problema mare cu justitia. Am vazut ca s-a mai spus si ca ar fi fost vorba despre o numire (ca procuror general - n.r.). Numirile astea le face ministrul Justitiei si presedintele. Punct. Ma indoiesc ca Bologa face treaba asta ca sa fie numit. Probail ca e presat", a aratat Mitrea.