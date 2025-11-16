„Ciprian Ciucu nu e un politician începător, are informații despre ce se întâmplă în sondaje de opinie. Totuși, spirala tăcerii funcționează mereu în România. De aceea sunt până la 40% oameni care nu răspund cu cine votează. Atacurile pe care le vad pe social media și posturile TV asupra Ancăi Alexandrescu sunt grotești și sigur că susținătorii ei refuză să răspundă din cauza celor care îi înjură. În mod ciudat, în România există oameni cu atenția așa de mică, de încă ascultă povestea cu rușii Nu e mare mirare, ci mare mirare este că încă există politicieni care folosesc această placă. Dacă votezi cu Anca Alexandrescu, atunci ești automat putinist. Acest mod simplificat de a face politică este pus în practică prin social media, pentru ca oamenii nu sunt sofisticați. În România nu exista doar trei cetățeni care pot fi președinte sau premier. Nicușor Dan, și tot ce înseamnă progresism în România, reprezintă cel mai fățarnic curent politic. Adică una spun, dar alta fac. Au capacitatea să spună lucruri pe care tu le-ai văzut altfel, dar țin să te convingă că ei au dreptate. Nicușor Dan ne transmite, prin consilierul Ludovic Orban, că el nu îi sprijină pe cei de la USR. A făcut poze cu un simplu parlamentar? Nu, cu Cătălin Drulă, candidat USR la Primăria Capitalei. Au senzația că oamenii uită sau nu văd. Este o capacitatea a progresiștilor de a fi vicleni. Există oameni care îi cred, ori cărora le convine să îi creadă. Când intri într-o campanie electorală, una dintre chestiile pe care o gândește este cum își mobilizează electoratul și îi demobilizează pe ai contracandidatului. Există un atac concertat asupra Ancăi pe sperietura cu rușii. Ciprian Ciucu rupea ușile la Realitatea Plus, anul trecut, să facă contracte să se promoveze, azi când postul nu îi mai promovează, nu e bine. Corupții lor sunt buni, ai altora, nu. Ciucu și-a făcut calculele că dacă pleacă Drulă din campanie, el devine primarul general. Este mare capacitatea AUR de a proteja voturile pentru Anca. Va fi un atac pe voturile Ancăi Alexandrescu și vor încerca să i le fure. Le este frică. În București, banul nu este cel care decide o campanie. Toate panourile electorale din oraș nu aduc votanți. Dar, ce face Anca e bine, merge din casă în casă, să ia pulsul românilor”, a declarat analistul politic Miron Mitrea.