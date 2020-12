Miron Mitrea: „Am văzut oameni care au făcut mitinguri împotriva purtatului măștilor, acum sunt pe la ATI” Ce spune despre vaccinare

„Oameni buni, aveți grijă, stați acasă, purtați măști. Am văzut din păcate oameni care s-au lăudat și au făcut mitinguri împotriva purtatului măștilor, sunt pe la ATI acum. Să le dea Dumnezeu sănătate. Nu vreau să spune nume, dar sunt nume cunoscute care au defilat impotriva măsurilor de protecție. (...) O parte dintre cei care au fost cei mai vocali acum sunt la ATI, săracii. Eu am avut un singur amic, prieten, care nu a crezut deloc în virus. Nu era nici foarte tânăr. Că nu există așa ceva. Nu o să-l iert, are o lună și jumătate de când a fost înmormântat”, a spus Miron Mitrea duminică seară, la „Culisele puterii”.

Despre plecările în străinătate de sărbători, Miron Mitrea spune că nu vede rostul din moment ce sunt restricții peste tot și trebuie să petreci cel puțin două săptămâni în carantină.

„Dacă mă duc în Austria, unde am o casă, sa ma duc la ski, doua saptamani stau acolo in carantina, cand ma intorc in țară, alte două săptămâni trebuie să stau în carantină. Trebuie să fii tâmpit ca să faci o asemenea chestie. (...) Stațiunile sunt deschise, dar transportul pe cablu e închis. (...)

„Stați acasă, oameni buni. Înțeleg, vine Crăciunul, de obicei defilăm, mergem, familie, prieteni... Eu mi-am facut programul, nevastă-mea și cu mine, și de Crăciun, și de Revelion. Puteti face toți treaba asta. Ca să vă paziti pe voi si pe cei apropiati voua”, a adăugat Mitrea.

„Eu am facut COVID, sunt imun cel putin cateva luni. Nu vreți să-l faceți! Vă spun eu, care am stat în spital și am văzut. Nu vreti sa fiti bolnavi de COVID! Nu mai luați drept exemple de la câțiva prieteni, cu forme ușoare. Luați exemplu pe cei care au făcut forme grele, pentru că nu vă garantează nimeni că faceți forme ușoare. Am văzut oameni care au intrat în spital, ușurel, și după câteva zile erau... Deci aveti grija, feriți-vă! Nu vă luați după alții, că, ah, o răceală ușoară, scăpați. Unii scapă ușor, alții nu scapă ușor. (...) Nu va jucati cu această boală! O faceti pe pielea voastra, dar și a noastră, soția, copiii, nu sunt de acord!”, a declarat Miron Mitrea, la „Culisele puterii”, la Realitatea PLUS.

Despre vaccinarea anti COVID-19, Miron Mitrea spune că se va vaccina sigur: „Nu sunt îngrijorat că vor fi cozi cu bătai la vaccin. Nu sunt convins că populația nu vrea să accepte. Toti din grupul meu de prieteni de pe Facebook vor. (...) Eu sunt un tip optimist, sper sa avem un sistem bun de vaccinare. (...) Sunt inginer auto, nu mă pricep la chestiunile cu vaccinurile. Dacă medicul cu care am lucrat îmi spune ca trebuie sa ma duc sa-l fac, ma duc si-l fac. Nu am niciun fel de grijă”.