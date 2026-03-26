Mircea Lucescu a anunţat echipa de start pentru meciul cu Turcia

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat formula de start a echipei naţionale a României pentru meciul cu Turcia, din preliminariile Cupei Mondiale, programat în această seară, de la ora 19.00, la Istanbul.

În poarta „Generaţiei de Suflet” va fi Ionuţ Radu, titular pentru duelul de pe „Rams Park”.

Echipa de start a României:
Radu – Raţiu, Drăguşin, Bîrligea, Bancu, Mihăilă, Hagi (cpt.), Burcă, R. Marin, Man, Dragomir.

Rezerve: Aioani, L. Popescu – Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu.

Jucătorii tricolori au ieşit la inspecţia gazonului la ora 17.30, în timp ce atmosfera din tribune începe deja să se încingă înaintea duelului decisiv.

Partida Turcia – România va începe la ora 19.00 şi va fi transmisă în direct de Prima TV.