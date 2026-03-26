În poarta „Generaţiei de Suflet” va fi Ionuţ Radu, titular pentru duelul de pe „Rams Park”.

Echipa de start a României:

Radu – Raţiu, Drăguşin, Bîrligea, Bancu, Mihăilă, Hagi (cpt.), Burcă, R. Marin, Man, Dragomir.

Rezerve: Aioani, L. Popescu – Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu.

Jucătorii tricolori au ieşit la inspecţia gazonului la ora 17.30, în timp ce atmosfera din tribune începe deja să se încingă înaintea duelului decisiv.

Partida Turcia – România va începe la ora 19.00 şi va fi transmisă în direct de Prima TV.