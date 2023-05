Din primele informatii, minorul de 16 ani a ramas singur acasa cu strabunica sa in varsta de 86 de ani. La un moment dat, acesta a mers in camera femeii si a lovit-o in mod repetat in zona capului cu ciocanul de batut carnea. Apoi a plecat de acasa ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

Femeia a fost descoperita mai tarziu chiar de catre fiica sa. Batrana a fost transportata la Spitalul Univsersitar din Capitala. Medicii au diagnosticat-o cu mai multe traumatisme.

Se pare ca toul ar fi pornit de la o suma de bani pe care adolescentul o dorea de la starbunica sa.

Minorul a fost retinut de politie si arestat preventiv pentru 30 de zile.

"La data de 17.05.2023, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală și au luat măsura reținerii față de un inculpat minor cercetat pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în modalitatea tentativei de omor.

În baza mijloacelor de probă administrate, procurorii au reținut, în esență, următoarea situație de fapt:

La data de 17.05.2023, în jurul orelor 08:00 – 08:30, după ce a rămas singur în locuință cu străbunica sa în vârstă de 86 de ani, inculpatul (un băiat în vârstă de 16 ani) a luat un ciocan de bătut carnea, a mers în camera în care dormea străbunica sa și a lovit-o pe aceasta de mai multe ori în cap cu ciocanul respectiv, după care a părăsit adresa.

Victima a fost descoperită de fiica sa, care a apelat numărul de urgență 112 și astfel victima a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost internată cu diagnosticul de „agresiune, traumatism cranio-cerebral nivel 0 cu risc, multiple plăgi contuze fronto-parieto-temporo-occipital stânga, plagă contuză ureche stânga și zigomatic stânga”.

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București a admis propunerea de arestare preventivă a inculpatului minor pentru o perioadă de 30 de zile.

Există bănuiala că agresiunea a avut loc pe fondul intenției inculpatului de a-și însuși o sumă de bani de la victimă, iar în acest sens cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Omoruri.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale și dispunerea măsurilor preventive reprezintă etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activități care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie", anunță compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.