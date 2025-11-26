Aceste măsuri vin în contextul temerilor legate de siguranța instalațiilor pe fondul apropiatei ierni, când sistemele de încălzire urmează să funcționeze la capacitate maximă.

„Pe mine mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă și ca ministru al Sănătății, vă dați seama că, pentru că în urma oricărei astfel de explozii apar victime, în special cu arsuri grave, ori acest sistem poate reacționa și poate răspunde până la un punct ca număr de pacienți”, a declarat Alexandru Rogobete, într-o intervenție la un post TV.

Rogobete a subliniat că, deși temperaturile nu au scăzut încă considerabil, numărul accidentelor cu explozii cauzate de instalațiile de gaz este îngrijorător și prezintă un risc major pentru sănătatea publică.

„Temperaturile nu au scăzut atât de mult încât să necesite sisteme de încălzire care să funcționeze la capacitate maximă și acesta este motivul meu de îngrijorare. Dacă de acum am început în fiecare săptămână să avem câte o explozie pentru că sistemele nu sunt verificate sau sunt improvizate, nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”, a declarat ministrul Sănătății.

Ministrul a precizat că va colabora cu Ministerul Energiei pentru a elabora o strategie de control și prevenție, iar verificările vor începe săptămâna viitoare în unitățile sanitare care utilizează astfel de instalații.

„Astăzi voi avea o întâlnire cu domnul Ivan, ministrul Energiei, pentru a creiona o strategie de control și de verificare pentru sistemele de gaz și vom începe cu unitățile sanitare. Practic îmi doresc ca o măsură preventivă să verificăm instalațiile de gaz din interiorul unităților sanitare, din interiorul spitalelor, sigur acolo unde există, pentru a ne asigura că acestea sunt verificate și funcționează corespunzător și apoi vom gândi o strategie împreună de prevenție, repet, de data aceasta de verificare a acestor sisteme cu scop preventiv. De săptămâna viitoare, vom demara aceste verificări în toate unitățile sanitare care au instalație de gaz”, a mai spus Rogobete.

Referitor la ultimele victime ale unei explozii produse probabil de o butelie într-un apartament din Buftea, cinci persoane au fost rănite, dintre care trei au fost internate în spitale. Pentru unul dintre pacienți, un minor de 14 ani, starea este favorabilă și se preconizează externarea în scurt timp. Un alt pacient, în vârstă de 56 de ani, are arsuri grave dar sub 20% din suprafața corporală și nu necesită transfer în străinătate. Cel mai grav este un pacient de 65 de ani, intubat și ventilat mecanic în terapie intensivă, cu prognostic rezervat.

Aceste controale se vor concentra atât pe verificarea instalațiilor de gaz pentru a preveni accidentele, cât și pe asigurarea funcționării corecte a acestora, protejând astfel pacienții și personalul medical în sezonul rece. Ministrul a avertizat asupra riscurilor majore și a subliniat importanța acțiunilor preventive pentru evitarea tragediilor în spitale pe timpul iernii.

Astfel, măsurile anunțate vin ca un demers urgent pentru sporirea siguranței în unitățile sanitare, în condițiile unei situații delicate privind exploziile produse în ultima perioadă care au dus la victime cu arsuri severe și chiar decese. Verificările tematice vor avea un rol esențial în prevenția acestor incidente grave.