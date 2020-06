Ministrul Sănătății, la „Legile puterii”: Cred că politicul a venit prea repede peste medical. Ne grăbim să ajungem la urne

Ministrul Sănătății i-a criticat dur pe cei care contestă regulile de distanțare fizică și s-a arătat nemulțumit de atitudinea politicienilor.

„Cred ca politicul a venit prea repede peste medical, în timp ce economicul arată unde suntem”, este de părere Nelu Tătaru.

„Mai îngrijorătoare decât nerespectarea măsurilor este atitudinea celor care instigă la nerespectarea acestor reguli. Este foarte, foarte grav. În condițiile în care marea masă a răbdat trei luni de zile, să-i strici toată răbdarea, toată suferința prin a-i arăta ca nu a fost nimic. Înca exista infectia coronavirus. Poate unii care erau printre marii contestatari au trecut prin această suferinta. Poate o reorientare a acestui moment ne poate face să terminăm mai repede această pantă. Sper sa trecem de acest prim val, sper sa fie si ultimul”, a completat Nelu Tătaru.

„Multi dintre ministrii sanatatii ii vad azi in parlament cu vocea cea mai mare , ar trebui sa inteleaga ca sistemul sanitar asa cum e astazi este si datorita lor, dar nu au niciun merit in atitudinea pe care au avut-o corpul medical, dincolo de bagatelizarea muncii lor, dincolo de faptul ca 3.168 de persoane din corpul medical au fost infectate, ca 11 sunt decedate.

Că peste ei (medici - n.red.) vine Curtea de Conturi in aceste zile, ca peste ei mai vine si o monitorizare a Avocatului Poporului care spune ca spitalele sunt centre de detentie iar cei de acolo sunt torționari, cred ca ne grabim in a ajunge la urne.

Nu este momentul.

Este momentul să avem grijă de sănătatea poporului. Cred ca sanatatea unui popor se face in unitati medicale.

Daca încercăm să o gestionăm de pe băncile Parlamentului, nu cred că va fi bine, e o atitudine greșită”, a mai spus ministrul Sănătății.

El spune despre politicieni că aceștia nu-și asumă nicio responsabilitate pentru efectele pandemiei de coronavirus: „nu si-au asumat niciodata, nu si-o vor asuma nici acum!”.

„Trebuie sa intelegem ca si Ministerul, corpul medical, guvernul actual are o singură directie in acest moment - sa gestionam pandemia, sa ridicam economic acest popor care a suferit.

As vrea sa ii vad pe acesti oameni (politicieni - n.red), care nu existau acum două luni, sa ii vad intr-un moment in care vom vedea români plângând , prin spitale, si personal medical facând eforturi sa salveze cat mai mulți. (...)

Sprijin nu poate fi vorba, dar greutati da! Cand am inceput sa reorganizez acest minsiter au inceput cu sicane, acuze, mi-am regasit rude, afaceri pe care nu le-am avut niciodata. Suntem intr-un moment in care gestionam o pandemie, pregatim o reforma in sanatate”, a conchis ministrul Tătaru, la Realitatea PLUS.

