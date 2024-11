Alexandru Rafila spune că sunt ambulanțe care au sute de mii de kilometri la bord și nu există suficient personal. Mai mult din 2018 și până în prezent s-au achiziționat doar câteva sute de ambulanțe deși se puteau cumpăra 4.000. Rafila a venit și cu un atac la adresa șefului DSU, Raed Arafat.

”Discutam despre o situatie care in mod evident se perpetueaza de 10 ani. Una este sa discutam despre integrarea serviciilor de ambulanta si SMURD, e perfect corect.

Dar asta nu inseamna sa inlocuim in vreun fel sau sa fragilizam serviciul de ambulanta din Romania care a avut in ultimii 10 ani multiple probleme in ceea ce priveste asigurarea resursei umane. In sfarsit am reusit sa aprobam 1200 de posturi noi la ambulanta.

Ce este cel mai serios cred eu este legat de starea tehnica a parcului auto este foarte foarte proasta, precara, au sute de mii de kilometri.

Au existat oportunitati incepand din anul 2018 de exemplu pentru achizitia a pana in 4000 de ambulante, nu s-au achizitionat decat cateva sute.

Eu il apreciez pe domnul Arafat ca este un foarte bun organizator, nu pot sa neg acest lucru pentru ca este evident,. Dar de aici pana a fragiliza serviciile de urgenta ambulanta in special, iar echipajele de pe SMURD, atunci cand sunt, sunt luate de la unitățile de primiri urgente.

Eu n-am gasit in UE nicio tara cu un astfel de sistem”, a spus Alexandru Rafila la Realitatea Plus.

Culisele Statului Paralel. Alexandru Rafila, despre „războiul” între SMURD și Ambulanță: „Nu îmi este frică de Arafat”