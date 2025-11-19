”Odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu îşi permite întreruperi”, a declarat ministrul Sănătăţii pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Rogobete a subliniat că la vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară şi 924 la farmacie. Sunt valori care confirmă direcţia ascendentă a performanţei şi arată că în faţa noastră avem o generaţie puternică, una care ridică standardele şi duce mai departe nivelul de excelenţă.

”Modul în care s-a desfăşurat concursul confirmă că procesul devine tot mai clar şi mai corect pentru toţi. Numărul de contestaţii a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară şi doar 1 la farmacie, reduceri între 37% şi 93% faţă de anul trecut. Asta înseamnă reguli înţelese, predictibile şi aplicate uniform”, precizează ministrul.

În plus, șeful de la Sănătate a ținut să precizeze faptul că ”nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper”.

Cât despre formarea viitorilor specialişti, ministrul Rogobete a menționat că anul acesta au făcut un pas firesc, dar important: au crescut capacitatea de pregătire.

”La medicină sunt disponibile 4.649 de locuri şi posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut. Fiecare loc reprezintă un tânăr care îşi găseşte direcţia în sistem, o echipă care se întăreşte şi o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătăţii. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi, în mod special doamnei profesor Cătălina Poiană, care anul acesta a fost preşedinta Comisiei de Rezidenţiat. Mulţumesc candidaţilor, profesorilor, organizatorilor şi colegilor din sistem pentru munca, seriozitatea şi încrederea cu care contribuie la acest efort comun”, a conchis ministrul Sănătății.