Decizia de suspendare a clinicii a fost luată ținând cont de constatările preliminare care indică că în sediul nou al clinicii nu erau respectate normativele minime legale prevăzute pentru desfășurarea în condiții de siguranță a anesteziei generale, în special lipsa echipamentelor și dotărilor necesare.

Ministrul a precizat că suspendarea vizează doar sediul nou al clinicii, unde a avut loc tragedia, deoarece sediul vechi funcționează în condiții legale, cu dotările minime necesare, fapt confirmat de activitatea clinicii timp de 11 ani fără incidente similare. Rogobete a subliniat că va analiza raportul final al Inspecției Sanitare de Stat pentru a lua o decizie administrativă ulterioară, fără a interveni însă în ancheta Parchetului, care este în plină desfășurare.

De asemenea, ministrul a anunțat că nu va susține o conferință de presă cu date detaliate înainte de finalizarea anchetei, urmând să transmită raportul complet către autoritățile judiciare. Acest caz a scos în evidență lipsa respectării normativelor minime în noul sediu al clinicii, ceea ce a contribuit la tragedia ce a marcat comunitatea medicală și cea a pacienților.

„Ţinând cont că este o anchetă a Parchetului General, nu voi avea o conferinţă de presă prin care să prezint datele, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, voi transmite raportul Inspecţiei Sanitare de Stat în completare către colegii de la Parchet, pentru a putea finaliza dosarul.

Clinica este în momentul de faţă suspendată în conjunctura anchetei care se întâmplă acolo. După ce voi vedea raportul final, cu siguranţă că voi lua o decizie administrativă, dar fără a interveni în ancheta care se află în desfăşurare”

Vă spun cu certitudine că în acel spaţiu în care a avut loc anestezia generală nu erau respectate normativele minimale aşa cum sunt prevăzute ele în legislaţie. Nu existau echipamentele şi dotarea minimă necesară pentru a putea desfăşura o anestezie generală în condiţii de siguranţă.

Pentru a clarifica puţin lucrurile, această clinică are două sedii. Pentru primul sediu, cel mai vechi sediu, lucrurile sunt în regulă, există dotarea minimală, drept dovadă că timp de 11 ani au avut activitate medicală acolo şi nu au existat astfel de incidente.

Iar sediul nou în care a avut loc această dramă nu corespunde şi nu respectă dotările minimale pentru a funcţiona în condiţii de siguranţă”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică, într-o conferinţă de presă.