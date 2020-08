Ministrul Sănătății din Republica Moldova a fost confirmat cu Covid-19

”De șapte luni, Republica Moldova se confruntă cu o criză fără precedent. Sistemul medical, împreună cu alte autorități ale statului, cu cetățenii responsabili, încearcă să facă față infecției COVID-19. Toți împreună am lucrat și lucrăm până la epuizare.

În tot acest răstimp, am luptat pentru viața fiecărui cetățean și am trecut peste greutăți inimaginabile. Din păcate, am pierdut colegi și prieteni, care nu au reușit să înfrunte boala.