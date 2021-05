„Spitalele nu sunt închise și au primit acordul prin modificarea ordinului să poată să-și deschidă și circuite COVID și non-COVID și lucrul ăsta s-a întâmplat încă din luna martie”, a anunțat ministrul Sănătății, la Vedea, la ieșirea din centrul de vaccinare împotriva COVID-19.

Ministrul a anunțat finalizarea, săptămâna viitoare, a unui ordin care permite DSP-urilor să reavizeze spitalele, în funcție de incidență și număr de paturi ocupate.

„În plus, săptămâna aceasta am avut discuții atât cu managerii spitalelor din țară, cât și cu DSP-urile, și am convenit un prim draft de modificare a ordinului de ministru, așa încât să stabilim niște criterii și niște trepte clare, care, raportat la incidența din județul respectiv și raportat la numărul de paturi de Terapie Intensivă ocupate, să ne dea liniile și timpii în care putem să reducem numărul de paturi COVID și să creștem numărul de paturi pentru pacienții non-COVID”, a declarat Ioana Mihăilă.

Ministrul Sănătății a anunțat că cel mai devreme săptămâna viitoare va fi adoptat noul ordin privind noile condiții pentru împărțirea spitalelor în COVID și non-COVID.

„Sper ca până săptămâna viitoare să avem un ordin nou, așa încât DSP-urile să aibă baza legală să reavizeze spitalele pe noile condiții”, a mai declarat ministrul Ioana Mihăilă.

Întrebată ce se va întâmpla cu spitalele care nu doresc să rămână COVID, pentru a trata numai pacienți non-COVID, ministrul Sănătății a explicat că „pacienții au posibilitatea să se programeze și să ajungă la servicii medicale de acum înainte”.

„Există și spitale monopavilionare, sunt inclusiv și județene, asta nu le obligă sa faca circuite COVID sau non-COVID. Există și situați ispeciale, la cele de monospecialitate”, a mai declarat Mihăilă și a adăugat că „și Foisorul a revenit la statutul non-COVID de săptămâna aceasta, a primit și avizul DSP, și pacientul care exista a fost menținut în izolator”.

Ministrul Sănătății a participat sâmbătă, în județul Giurgiu, la Maratonul Vaccinării inițiat de Guvern, la centrul de vaccinare organizat în Școala gimnazială din localitatea Vedea.