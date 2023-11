Incepand cu noaptea de 22 noiembrie, au inceput sa apara la unii pacienti, secvential, simptome de toxiifectie alimentara, insa in cazul a trei dintre acesti pacienti situatia a evoluat rapid nefavorabil, au avut tulburari hemodinamice majore si au decedat, trei dintre ei.

Primele simptome au aparut in cursul noptii la unii dintre pacienti iar cele trei decese s-au inregistrat in intervalul 5-18:30, o sa aveti la dispozitie comunicatul de presa al Directiei de Sanatate Publică Vaslui.

„Noi am aflat la Ministerul Sanatatii la ora 18:30 despre acest iincident. Am organizat rapid examinarea si trierea pamcientilor care avea simptomatologie. Numarul lor a fost in crestere. In total, 29 de pacienti au fost transferati la trei spitale, unde puteau sa primeasca si asistenta medicala de terapie intensiva. Cele trei spitale sunt: 2 din judetul Vaslui, respectiv spitalul din Barlad si spitalul din Vaslui și, bineinteles și la Iasi care este centru regional cel putin in zona patologgiei infectioase. S-au preelevat probe de aliment de la spital, cxare au fost trans,mise si probe biologice de la pacientii care prezentau simptomatologie au fost trimise la Institutul de Medicina Legala din Iasi. De asemenea, in paralele s-a desfasurat, sigur, nu este competenta mea, dar trebuie să va comunic acest lucru, Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a desfasurat o activitate de control atat la spital cat si la manastirea de unde proveneau alimentele posibil incriminate. Pestele din care s-a gatit mancare inteleg ca avea acte de provenineta, s-au gasit si alte cantitati nefolosite care nu aveau astfel acte de provenienta insa ele nu au fost folosite pentru pregatirea acestei mese.

Tragedii în lanț la Spitalul Murgeni: alertă după decese suspecte - 3 pacienți morți și peste 30 transferați la Bârlad și Vaslui, după ce au mâncat pește

Nu pot sa va dau detalii înca legate de prezenta unei substante toxice in aliment pentru ca ele se gasesc in momentul de fata pentru examinarea la Institutul de Sanatate Publica Animala si la noi, la Institutul jNational de Sanatate Publica, centrul regional Iasi pentru diagnostic microbiologic, adica sa vedenm daca au existat anumite microorganisme care au putut sa contamineze probele respective de aliment.

Toti pacientii care se afla internati au o evolutie favorabila, inclusiv cel care se afla internat la terapie intensiva la spitalul din Barlad, nu i s-a inrautatit starea generala, are reflexe de glutitie, respira spontan, este insa sub supraveghere in continuare la sectia de terapie intensiva.

Asta este starea in momentul de fata, sa speram ca situatia dramatica de ieri nu va mai continua in niciun fel, nu se vor mai intregistra alte victime. Este important sa vedem care este sursa acestei toxinfectii sau intoxicatii, dupa caz, nu stim inca, si, bineinteles, politia care desfasoara o ancheta, de data asta penala, va prezenta sigur in momentul in care vor avea mai multe informatii, concluzii legate de desfasurarea acestei situatii. Speram sa existe o explicatie foarte clara pentru public pentru ca ceea ce s-a intamplat acolo s-a bazat si pe o neglijenta sau nerespectarea unor protocoale legate de mofdul de administrare a hranei intr-o unitate spitaliceasca”, a spus Alexandru Rafila

Mănăstirea care a dat mâncare de pomană bolnavilor de la Spitalul de Psihiatrie Murgeni a fost amendată: 3 morți. Mâncarea, contaminată cu pesticide

Intrebat cine ar trebui sa raspunda pentru aceasta situatie ministrul Sanatatii a spus:

Managementul spitalului raspunde intotdeauna pentru modul de administrare a hranei, indiferent de in subordinea cui este unitatea sanitara respectiva. Aici discutam despre o unitate sanitara aflata in subordinea primariei din localitatea Murgeni. Intrebarea dumneavoastra este fireasca, dar raspunsul este: Trebuie sa invatam sa respectam legea pentru ca aici este vorba de nerespectarea unor proceduri si de oferirea de hrana care nu provenea dintr-o sursa care sa fie autorizata pentru pregatirea si distributia hranei.

Ce fel de substanta poate duce la o situatie atat de grava?

Opinia mea este ca nu a fost vorba de o infectie bacteriana, pentru ca o infectie bacteriana are nevoie de un anumit timp sa evolueze. Aici a fost vorba despre mai degraba despre o intoxicatie, sigur, nu am niciun element de sprijin deocamdata, pentru ca tulburarile digestive au fost urmate la scurt timp de tulburari circulatorii majore care au dus la decesul celor trei persoane, ori lucrul asta se intampla atunci cand ingerezi o substanta toxica. Fie ca este o toxina provenind de la bacterii, poate fi o toxina bacteriana sau o substanta chimica.

PLANUL ALB, activat la Spitalul Bârlad, după decesele de la Murgeni - Celulă de criză la Ministerul Sănătății după tragediile din Vaslui