Întrebat dacă exclude creşterea TVA, a impozitului pe profit sau a impozitului pe venit de la începutul anului viitor, ministrul a răspuns: ”Nu aş vrea să fac astfel de evaluări acum. Am spus-o de mai multe ori că, în acest moment, nu discutăm despre o creştere, nu avem în plan o creştere a TVA pentru 2026”.

Cât despre creșterea TVA în industria ospitalității, Alexandru Nazare a subliniat că ”HoReCa e un caz aparte. Aşteptăm analiza şi, pe baza analizei, vom discuta în coaliţie şi vom lua o decizie”.

În ceea ce privește creșterea impozitului pe profit şi pe venit, șeful de la Finanțe a explicat:”V-am spus că nu avem în plan în acest moment. Nu avem în plan, în acest moment, o creştere a taxelor. Aici mă refer la toate taxele”.