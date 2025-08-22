Regula fiscală aplicată de ani de zile

Alexandru Nazare subliniază că regula fiscală este simplă și neschimbată: TVA se aplică în funcție de data facturării sau de data plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului. Asta înseamnă că, dacă un furnizor de energie, gaze, apă sau telefonie mobilă emite factura în august pentru consumul din luna iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%.

„Afirmațiile potrivit cărora românii ar fi „jefuiți” prin aplicarea cotei majorate de TVA la facturile pentru luna iulie sunt false.

Regula fiscală este simplă și neschimbată de ani de zile: TVA se aplică în funcție de data facturării sau a plății prevăzute în contract, nu de perioada calendaristică a consumului.

Asta înseamnă că, dacă furnizorul de energie, gaze, apă sau telefonie emite factura în august pentru consumul din iulie, se aplică automat cota în vigoare la data facturării, adică 21%.”, a scris ministrul pe Facebook.

Clarificări de la Hidroelectrica după haosul creat de modificarea cotei TVA

Aplicarea corectă a TVA la creșterea și scăderea cotei

Ministrul precizează că aceeași regulă a fost folosită și la scăderea TVA, când românii au beneficiat de cote reduse la facturile emise după 1 ianuarie 2016 sau 2017, chiar dacă acestea priveau consumul din luna anterioară. Conform declarațiilor oficiale, regula este neutră și echitabilă, aplicându-se identic atât la creșterea, cât și la scăderea cotei.

Alexandru Nazare afirmă că nu a existat nicio omisiune din partea Ministerului, contrar zvonurilor propagate în spațiul public. Articolul 281 din Codul Fiscal stabilește această procedură de mult timp și a fost folosit constant în toate situațiile de modificare a TVA.

Măsuri împotriva eventualelor abateri

Ministrul de Finanțe menționează că Ministerul a aplicat legea corect, fără a lua bani în plus de la cetățeni. În cazul în care există companii care au facturat diferit de prevederile legale pentru a obține sume necuvenite de la români, ANAF va interveni prompt pentru a verifica situația și pentru a dispune măsuri clare. Oficialul subliniază că nu vor fi tolerate situații în care oamenii să plătească sume necuvenite.

Scandalul legat de majorarea TVA la facturile de energie din luna iulie se amplifică. Un apropiat al lui Nicușor Dan acuză că milioane de români au fost „jefuiți”